Grande Fratello Vip, Dario Cassini accusa Ilary Blasi di nascondere la verità su Antonella Elia

Al GF Vip va in scena il medicina-gate con Dario Cassini e Antonella Elia. E il comico accusa pure Ilary Blasi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La terza puntata del Grande Fratello Vip si apre con uno scontro piuttosto duro fra Antonella Elia e Dario Cassini. Dopo la lite degli ultimi giorni per i due è arrivata la resa dei conti. Uno confronto che ha coinvolto anche Ilary Blasi, accusata (velatamente) di avere le prove che possono dimostrare la verità, ma di non svelarle.

La lite per le medicine fra Antonella Elia e Dario Cassini

Tutto è iniziato poco dopo la diretta di venerdì 20 marzo quando Dario Cassini avrebbe tolto la sedia ad Antonella Elia, affermando di averlo fatto per scaramanzia. Come raccontano i filmati, il comico avrebbe affermato di voler utilizzare sempre quella poltrona durante le puntate dello show.

“Quando me l’ha tolta sul momento ho sorriso, ma poi ho pensato: ‘Che cafone’. Incredibile, io sono senza parole. Il narcisismo è una patologia incredibile”, ha spiegato Antonella. Cassini però si è difeso, convinto che il comportamento della Elia sia sempre legato alla sua volontà di provocare.

Poco dopo però è accaduto qualcosa. Al termine di uno scherzo di Antonella, che gli ha nascosto la valigia insieme ad altri concorrenti, Dario Cassini ha accusato la showgirl di avergli nascosto le medicine.

“Non mi puoi nascondere le pillole per la pressione arteriosa”, ha detto infastidito. Ma il colpo di scena è arrivato quando Giovanni Calvario ha rivelato ad Antonella che a nascondere i medicinali era stato proprio Dario, fingendo di trovarli per incolpare Antonella Elia.

La questione ha diviso la Casa del GF Vip: qual è la verità?

Le accuse di Dario Cassini a Ilary Blasi: “Dove sono i filmati?”

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha chiesto spiegazioni a Dario Cassini e Antonella Elia. Nei filmati infatti il comico è stato protagonista di uno scivolone nei confronti della concorrente. “Io se esco ho una carriera, degli amici e dei figli. Lei, se esce, è sola”, ha detto.

Parole che hanno provocato indignazione sia in studio che da parte di Antonella Elia: “Sono disgustata – ha detto -. Le sue pillole gliele avevo messe sulle scarpe. Lui le ha messe nel mio beauty per attribuirmi una colpa che non avevo. Una persona così nemmeno la considero. Io sono sola, ma rimarcarlo è di grande cattivo gusto”.

A quel punto Cassini ha smentito Giovanni, rimarcando il fatto che non avrebbe mai mentito nè tentato di ingannare Antonella Elia. A quindi chiesto di visionare i filmati delle telecamere, ma Ilary Blasi ha spiegato che i filmati vengono cancellati dopo un po’ e che le telecamere non possono comunque seguire tutti.

Il comico però ha insistito: “Giovanni è entrato in gioco, ma se lui dice che io ho messo le mie pasticche nel beauty di Antonella, vorrei vedere il video dalle telecamere quel momento – poi ha lasciato intendere che quello che dicesse Ilary non fosse vero -. Ho accettato di essere ripreso h24, ma le telecamere stranamente non hanno ripreso il momento che mi avrebbe scagionato da questa situazione”.

“È vero che siete ripresi h24, ma la regia stacca sui momenti salienti. Siete in 16, è impossibile seguire ognuno di voi ogni singolo secondo. Ci sono solo due regie”.

Cassini, irritato, ha poi concluso: “Posso dirti che il mio pensiero è che queste immagini ci siano, ma che non vengano mandate in onda”. Secondo il comico dunque i filmati ci sarebbero, ma non sarebbero presentati volontariamente.