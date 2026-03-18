Chi è Giovanni Calvario del Grande Fratello Vip

Tra carriera, tv e critiche social: chi è davvero Giovanni Calvario del Grande Fratello Vip

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IPA Giovanni Calvario, da "L'amore è cieco" al "GF Vip"

Tra i nuovi volti del Grande Fratello Vip 2026 c’è anche Giovanni Calvario, imprenditore romano che il pubblico ha già imparato a conoscere, e non sempre ad apprezzare, grazie a una precedente esperienza televisiva. Personalità eccentrica, estetica curata e un certo gusto per il racconto di sé: il suo ingresso nella Casa promette di far parlare, nel bene e nel male.

Chi è Giovanni Calvario

Giovanni Calvario è un imprenditore romano di 37 anni, del segno del Leone. È co-fondatore di tre società e, come racconta la biografia pubblicata dal Grande Fratello, è “anima di uno dei più vivaci cenacoli creativi della capitale”.

Si definisce una persona eclettica e piena di interessi, con uno stile di vita che lui stesso racconta come sospeso “a metà tra natura e città, tra balli in maschera e la pioggia nel pineto”. Un’immagine che restituisce bene il suo immaginario fatto di suggestioni artistiche e atmosfere un po’ fuori dal tempo.

La sua notorietà arriva nel 2025, quando partecipa a un programma televisivo con l’obiettivo di trovare l’amore. Da quel momento, la sua personalità sopra le righe inizia a incuriosire il pubblico: Giovanni si racconta tra sfarzo, arte e frequentazioni altolocate, costruendo un’immagine riconoscibile e, per certi versi, divisiva.

Anche la sua casa romana riflette questo universo: uno spazio tutt’altro che convenzionale, ricco di storia, che diventa spesso teatro di feste e incontri con artisti e personalità creative. Lui stesso si descrive come “un uomo all’antica, un guascone, visionario, un po’ marchese del Grillo, un po’ conte Tacchia”.

Nel 2026 torna sotto i riflettori come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, che segna anche il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Un’occasione per farsi conoscere meglio dal grande pubblico e, forse, per scrollarsi di dosso quell’aura di “malessere” che alcuni gli avevano attribuito dopo la precedente esperienza televisiva.

Giovanni Calvario a “L’amore è cieco”

Prima del Grande Fratello Vip, Giovanni Calvario era già apparso in tv nel 2025 come protagonista di L’amore è cieco, il reality targato Netflix condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Nel programma aveva provato a trovare l’anima gemella attraverso un esperimento particolare: conoscere alcune ragazze senza mai vederle, parlando solo attraverso delle capsule. In questo contesto aveva scelto Giorgia, con cui aveva iniziato un percorso di convivenza.

Tuttavia, le differenze caratteriali sono emerse rapidamente e la relazione non ha avuto un lieto fine. I due hanno infatti deciso di separarsi, mettendo fine all’esperimento lontano dalle telecamere.

Nel corso del programma, però, il pubblico si è schierato in modo piuttosto netto. In molti hanno preso le parti di Giorgia mostrando maggiore empatia nei suoi confronti e criticando apertamente il comportamento di Giovanni, ritenuto da alcuni distante e a tratti eccessivamente costruito.

Sui social, in particolare, non sono mancati commenti anche molto duri: c’è chi lo ha definito poco autentico, chi ha parlato di atteggiamenti ambigui e chi ha persino messo in discussione il suo modo di relazionarsi, arrivando a descriverlo come manipolatore. Un’immagine che ha contribuito a rendere la sua figura ancora più divisiva e che oggi, con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, potrebbe facilmente riaccendere il dibattito.