Giorgio Pasotti, la verità sulla presunta crisi (e le nozze) con Claudia Tosoni

Nessuna crisi tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni come ha confermato lo stesso attore, smentendo ogni voce di corridoio

IPA Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti

C’è chi ha parlato di una rottura improvvisa e insanabile, chi ha ipotizzato l’annullamento definitivo delle nozze e persino chi ha sussurrato che lui fosse stato “messo alla porta” dalla fidanzata. Ma la verità è un’altra. A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Giorgio Pasotti che, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha smentito le voci sulla presunta crisi con Claudia Tosoni.

Le voci di crisi

Tutto è cominciato quando il settimanale Chi ha pubblicato un’indiscrezione sulla crisi tra gli attori, insinuando che si fossero lasciati di punto in bianco a tre mesi dalla proposta di matrimonio. Neanche a dirlo, i più curiosi sono immediatamente partiti alla ricerca di indizi e conferme, tanto da notare un dettaglio che in questi casi ormai (e purtroppo, aggiungiamo) non passa inosservato: Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni hanno smesso di seguirsi vicendevomente sui social.

Apriti cielo. Se a questo aggiungiamo l’assenza di Pasotti al compleanno della compagna, che non ha perso occasione di pubblicare foto e video sui social, e la notizia dell’imminente trasloco di lui interpretato come una “cacciata” da parte dell’attrice, ecco che il gossip è servito.

La smentita di Pasotti

Il trasloco a Roma c’è ed è attualmente in corso, come ha confermato lo stesso Pasotti. Ma no, nulla a che vedere con la presunta crisi di cui sopra.

“Mi sto spostando di 300 metri, sempre in zona Flaminio, dove ormai vivo da più di dieci anni, e sono a pezzi sia fisicamente che psicologicamente – ha spiegato -. Questa faticaccia mi sta devastando, a una certa non si dovrebbero più fare queste cose. E poi gli elettricisti, gli idraulici, i muratori… (…) Dico solo che va tutto bene e siamo sempre una coppia. E cambiamo casa proprio per stare meglio come famiglia. Tutto qui. Il brutto di questo mestiere è che a volte si perde assolutamente il controllo della propria privacy e cose semplici – per via delle chiacchiere di certa gente – diventano complicatissime”.

“È tutto a posto, non sono stato messo fuori casa. Ci spostiamo insieme“, ha concluso. Nessun addio e nessuna porta sbattuta in faccia, dunque.

Le nozze con Claudia Tosoni

La smentita spazza via ogni dubbio anche sul grande passo. Lo scorso 18 gennaio, l’attore aveva organizzato una proposta di matrimonio degna di un film: al termine dello spettacolo La strana coppia in scena al Teatro Alfieri di Torino, dove recitava Claudia Tosoni, è salito sul palco inginocchiandosi davanti a lei con un anello di diamanti e un mazzo di fiori e strappandole un commosso “Sì” tra gli applausi del pubblico in sala.

Le nozze, quindi, si faranno? “Sì, va tutto bene”, la sua risposta. Anche se il periodo è denso di impegni lavorativi per entrambi – elemento che ha inevitabilmente rallentato i preparativi –, il loro progetto di vita insieme resta una certezza.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2017 proprio su un palcoscenico, durante la produzione teatrale di Sogno di una notte di mezza estate. Nonostante la differenza d’età di quasi vent’anni, i due hanno costruito nel tempo un legame fortissimo e complice. Lei, splendida ex terza classificata a Miss Italia 2012, ha saputo conquistare non solo il cuore di Pasotti ma anche quello di Maria, la figlia che l’attore ha avuto nel 2010 dalla precedente relazione con Nicoletta Romanoff.