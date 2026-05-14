Claudia Cardinale, i suoi gioielli finiscono all’asta: rubini e zaffiri da 100mila euro

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IPA Claudia Cardinale

I gioielli di Claudia Cardinale finiscono all’asta, raccontando, ancora una volta, il fascino immortale di una diva. I preziosi dell’attrice, scomparsa lo scorso 23 settembre, saranno venduti all’asta da Christie’s.

I gioielli di Claudia Cardinale all’asta

Si tratta di preziosi appartenuti a Claudia Cardinale, indossati e amati dalla diva italiana. A selezionarli i figli Claudia Squitieri e Patrick Cristaldi che hanno scelto alcuni gioielli che hanno accompagnato in qualche modo la carriera dell’attrice, fra trionfi a Hollywood e red carpet.

Tesori firmati Bulgari e Buccellati frutto dell’alta gioielleria e capaci di raccontare l’epoca della Dolce Vita. Come gli orecchini a forma di margherita, con diamanti e zaffiri. Dei gioielli che Claudia Cardinale sfoggiò nel 1963 nella conferenza stampa pre presentare Il Gattopardo insieme Alain Delon e Burt Lancaster.

All’asta anche gli orecchini pendenti con diamanti indossati dalla diva agli Oscar del 1964, quando sfilò sul red carpet con Rock Hudson. Nella collezione spiccano poi tre anelli Bulgari usati da Claudia Cardinale durante l’anteprima di Le pistolere insieme a Brigitte Bardot. I preziosi comprendono dunque uno smeraldo da 30 carati che vale fra i 60mila e gli 80mila euro, un rubino che è stato valutato fra 80mila e 100mila euro. Infine troviamo un anello con zaffiro che vale fra i 50mila e gli 80mila euro. Gli anelli venero donati da Franco Cristaldi, ex compagno e produttore cinematografico, all’attrice, come pegno d’amore. Fra i pezzi più importanti un portacipria in oro, ma anche degli orologi di Cartier, fra cui un modello Tank in oro, e un orologio Serpenti di Bulgari con un valore fra 150mila e 250mila euro.

“Appartengono alla storia dell’alta gioielleria, alla storia di un’epoca d’oro del cinema italiano, alla Dolce Vita romana e al momento di grazia della carriera di mia madre”, ha spiegato Claudia Squitieri.

A chi andrà il ricavato

I gioielli di Claudia Cardinale saranno messi in vendita da Christie’s a Parigi, protagonisti dell’asta intitolata Joaillerie Paris, prevista dal 19 al 26 giugno 2026. Un appuntamento che arriverà a poche settimane dal Festival di Cannes e dalle celebrazioni dedicate alla diva scomparsa. In tutto i preziosi sono venti, tutti indossati e amati da Claudia Cardinale. Non si tratta, come sottolineato dai figli, di semplici gioielli, ma di pezzi unici che raccontano la vita e la carriera della diva.

Una parte del ricavato della vendita verrà destinato al finanziamento della Fondazione Claudia Cardinale. Un progetto nato grazie alla determinazione e alla forza dell’attrice e alla collaborazione di sua figlia Claudia. L’obiettivo della fondazione è quello di sostenere e aiutare giovani artiste nel settore dell’audiovisivo grazie a percorsi di supporto creativo e finanziamenti.

“La memoria di mamma appartiene anche a tutti quelli che l’hanno amata e seguita da tutto il mondo. È una memoria condivisa, siamo tutti un po’ insieme”, aveva raccontato l’amata figlia Claudia dopo la scomparsa dell’attrice.

In quell’occasione aveva anche parlato della Fondazione creata insieme alla diva: “Mamma con la Fondazione ha anche giocato: ha partecipato a cortometraggi, fotografie, era molto stimolata e circondata dalla vita semplice degli amici ma anche artisti. Ci siamo divertiti tanto. La Fondazione continuerà a lavorare e a sostenere artisti giovani e non, per portare la voce in questo mondo che necessita l’immaginario come prima tappa di pensiero”.