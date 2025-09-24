Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Claudia Cardinale, la BB italiana che conquistò i registi più grandi

Patrick è il figlio di Claudia Cardinale. Primogenito dell’attrice, ha alle spalle una storia lunga e complessa, a tratti particolarmente dolorosa. Patrick infatti nacque dopo una violenza subita dall’attrice quando aveva solamente 16 anni. La sua nascita avvenne in segreto a Londra e per diversi anni la stessa Claudia non svelò la verità al figlio, lasciandogli credere che fosse il fratello minore. Sino alla rivelazione e ad una verità che, con grande coraggio, scelse di rivelare al mondo.

Claudia Cardinale, la violenza a 16 anni e la nascita di Patrick

Attrice di successo, donna bellissima e indomita, Claudia Cardinale aveva alle spalle un dolore immenso, mai raccontato e per anni sepolto nel suo cuore. Una violenza che avvenne quando aveva solamente 16 anni, a Tunisi, dove viveva con la sua famiglia. “Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò”, raccontò al Corriere della Sera. Poco dopo Claudia scoprì di essere incinta. L’uomo che l’aveva violentata le impose di abortire, ma lei rifiutò.

“Neanche per un attimo pensai a disfarmi della mia creatura!”, svelò. A sostenerla in questa scelta i suoi genitori e l’amata sorella Blanche. Dopo il parto, avvenuto in segreto, a Londra, per molti anni Patrick venne presentato come il fratello minore dell’attrice. La decisione fu presa soprattutto per volere di Franco Cristaldi, potente produttore che introdusse Claudia Cardinale nel mondo del cinema. Secondo Cristaldi quel figlio nato fuori dal matrimonio avrebbe potuto segnare la carriera dell’attrice nell’Italia degli anni Sessanta.

Lei accettò, incastrata in un rapporto che – come racconterà anni dopo – era sbilanciato e la faceva sentire quasi in gabbia. “Lui voleva che mantenessi segreta la nascita del bambino, non voleva nemmeno che vivesse con noi”, spiegherà. E ancora: “In quegli anni non ero libera. Non sceglievo. Vivevo una vita decisa da altri. Con lui ero praticamente un’impiegata, una subalterna che veniva pagata al mese per i quattro film l’anno che facevo: non lo chiamavo nemmeno per nome, ma per cognome. Mi sentivo in ostaggio, mio padre e mia madre erano furibondi”.

La rivelazione su Patrick e la nuova vita

Un segreto, quello su Patrick, che Claudia Cardinale decise di sciogliere definitivamente quando, in un’intervista rilasciata ad Enzo Biagi, raccontò quanto era accaduto quando aveva solo 16 anni. In quell’occasione l’attrice rivelò al mondo che Patrick non era suo fratello minore, bensì suo figlio. “Era necessario. Il coraggio vien fuori quando è necessario. Non si può prevedere – svelò anni dopo, ricordando quel momento, con un piccolo rimpianto -. Sicuramente direi la verità prima a mio figlio. Allora quel coraggio non l’ho avuto”.

Nonostante ciò il legame fra Patrick e Claudia è stato sempre fortissimo. Il primogenito dell’attrice è cresciuto fra l’Italia e gli Stati Uniti, tenendosi sempre lontano dai riflettori. Si è trasferito a New York, diventando un importante designer di gioielli. Raggiungendo spesso la Francia per trascorrere del tempo con la Cardinale e sua sorella, Claudia Squitieri. A raccontarlo era stata proprio quest’ultima in un’intervista rilasciata a PurePeolpe: “Viviamo tutti insieme. Mia madre è molto felice di non vivere da sola a Parigi. Io sono qui, mio fratello è qui, c’è gente, abbiamo inquilini, amici che sono venuti a vivere a Nemours”.