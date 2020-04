Claudia Cardinale, la BB italiana amata dai più grandi

Claudia Cardinale compie 82 anni. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è una delle attrici più belle e famose della storia del cinema italiano. Oltre 60 anni di carriera, in cui ha recitato in tutti i generi cinematografici, dalla commedia al dramma, al film storico e western. Insieme alla Loren e alla Lollobrigida, è stata l'attrice più importante degli anni '60, amata e voluta dai registi più grandi: Germi, Bolognini, Visconti e Fellini. La sua bellezza definita "allo stesso tempo solare e notturna, delicata e incisiva, enigmatica e inquietante" è stata utilizzata e valorizzata dai maggiori autori dell'epoca d'oro del cinema italiano. Considerata la Brigitte Bardot mora e italiana, per quel suo broncio così sensuale, Fellini diceva di lei: "Quegli occhi incredibili, quei capelli bruni lunghi e spettinati, quel viso di cerva, di gatta, e così passionalmente perduta nella tragedia. Indimenticabile"