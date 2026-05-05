Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Palazzo del Quirinale i candidati ai Premi David di Donatello, nella tradizionale cerimonia che celebra il cinema italiano come patrimonio culturale e creativo del Paese. Un appuntamento istituzionale ma anche profondamente simbolico, che riunisce volti noti del grande schermo e protagonisti dell’industria cinematografica. Ed è proprio in questo contesto, sospeso tra rigore e rappresentazione, che la moda trova il suo spazio più sottile. Per l’occasione Bianca Balti sceglie un completo firmato Institution by Galib Gassanoff, brand emergente che gioca con architetture e volumi. Il nero domina, ma non è mai piatto: la giacca della collezione Primavera Estate 2026 ridefinisce la silhouette con maniche extra lunghe e “disancorate” che si muovono come ali, creando un effetto scenografico ma controllato.