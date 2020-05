Chi è Patrizia, la sorella di Fiorella Mannoia

editato in: da

Fiorella Mannoia è una delle cantanti italiane più talentuose, una donna che, grazie al suo talento e al suo carisma, è sulla cresta dell’onda da tanto tempo. L’interprete di successi come Quello che le Donne non Dicono non è l’unica artista in famiglia. La sorella Patrizia, infatti, è un nome importante nel mondo della moda fin dagli anni ’70.

Dopo aver lavorato come modella e indossatrice è diventata stilista, focalizzando la sua creatività sulle taglie forti. Per qualche anno, la sorella di Fiorella Mannoia ha avuto un e-commerce dedicato all’abbigliamento femminile fino alla taglia 56 – vendendo capi realizzati rigorosamente in Italia – e un blog dedicato al mondo delle donne curvy.

La sorella della cantante romana è diventata famosa per la sua filosofia molto chiara relativa all’abbigliamento. La stilista, infatti, ha sempre creduto che le taglie non debbano rappresentare un limite per chi vuole vestirsi bene. Per questo, nel suo lavoro, ha proposto capi molto glamour realizzati ad hoc per esaltare le curve femminili.

Patrizia Mannoia da giovane ha anche lavorato fianco a fianco con la sorella. La cantante, la stilista e il fratello Maurizio Stella sono infatti figli di uno stuntman siciliano di nome Luigi. Per un certo periodo, tutti e tre hanno seguito la strada del padre (Fiorella, per esempio, è stata controfigura dell’attrice Lucia Mannucci nel film Non Cantare, Spara e ha spesso sostituito Monica Vitti nelle scene pericolose dei suoi film).

Tornando a Patrizia Mannoia e alla sua vita privata nello specifico, ricordiamo che ha una figlia. Su di lei si sa molto poco: tra i particolari noti rientra la denuncia, finita davanti al giudice, a una vicina che, per tanti anni, ha agito nei suoi confronti con condotta da stalker (durante il processo, che si è tenuto nel 2016, Fiorella Mannoia è comparsa in Tribunale come testimone).

Non presente sui social con account personali, la sorella di una delle signore della canzone italiana preferisce ‘raccontarsi’ attraverso le scelte importanti che, nel corso del tempo, ha fatto nel lavoro. Dopo aver dato con i suoi abiti una svolta decisiva al movimento curvy in Italia, ha recentemente riconvertito parte della produzione realizzando mascherine protettive lavabili.