Sal Da Vinci, chi ha creato l’anello di diamanti portafortuna

Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 si esibisce con gli anelli di diamanti che sono il suo portafortuna e il suo "Per sempre sì": ecco chi li ha creati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images L'anello di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci è inseparabile dalla sua fede. Il gesto con la mano che indica l’anello sulle note finali di Per sempre sì è diventato il simbolo della sua vittoria al Festival di Sanremo e non poteva certo mancare nella coreografia che ha portato all’Eurovision 2026. A creare questo gioiello, ormai diventato iconico, è un’azienda italiana, specializzata nella realizzazione di monili in oro 18 carati e pietre preziose.

Sal Da Vinci all’Eurovision, chi ha creato il suo anello

Dopo Sanremo, Sal Da Vinci si è portato l’iconico anello a Vienna per l’Eurovision 2026. Anche perché si è trasformato nel suo portafortuna.

La fede è stata creata dal brand Gioielli del Sole, eccellenza del design italiano contemporaneo, scelti per raccontare attraverso luce e dettagli tutta l’energia e il fascino del Made in Italy davanti a milioni di spettatori internazionali.

Tutti gli anelli di diamanti che Sal ha sfoggiato sul palco dell’Ariston e ora su quello enorme dell’Eurovision sono Gioielli del Sole.

Ufficio stampa - Gioielli del Sole

D’altro canto, tutto il look di Sal Da Vinci all’Eurovision è Made in Italy. Infatti, l’abito da sposo bianco che indossa sul palco di Vienna è stato confezionato da Duccio Fiorenzano, lo stilista napoletano noto per i suoi abiti sartoriali da cerimonia.

Ma in più a Vienna Elettra Lamborghini, conduttrice per l’Italia insieme a Gabriele Corsi del Contest europeo, ha voluto sostenere Sal Da Vinci indossando anche lei i gioielli creati dallo stesso brand delle fedi di Per sempre sì. Quasi un gesto scaramantico, ma di sicura eleganza, per portare ancora più fortuna al nostro cantante.

Ufficio stampa - Gioielli del Sole

La fede di Sal Da Vinci davvero è richiestissima ed è diventata simbolo del suo successo, al punto che è al centro delle gag di Fiorello a La Pennicanza. Durante la sua trasmissione, lo showman imita il cantante napoletano durante improbabili interviste con Biggio o mentre fa lezione di inglese. Il finto Sal va in panico ogni volta che sente parole come “divorzio”, “separazione” e l’unico oggetto che gli fa superare la crisi è proprio la fede, simbolo di unione e amore.

Sal Da Vinci, la fede è per sempre

Per questo motivo, Sal non poteva che affidarsi per la fede di Per sempre sì al brand Gioielli del Sole la cui filosofia è proprio di creare preziosi che durino nel tempo.

Il design privilegia l’equilibrio formale, le proporzioni armoniche e il comfort, considerati tanto essenziali quanto l’estetica. L’azienda si identifica con una cultura del lavoro che si basa su serietà,

coerenza e rispetto per il mestiere orafo, promuovendo una visione autentica della gioielleria italiana contemporanea.

Lo stile del brand è elegante e misurato, mirato a valorizzare al massimo la qualità dei materiali e la vestibilità dei gioielli. Perciò, vengono selezionati diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri seguendo rigorosi

criteri qualitativi. Ogni creazione nasce da un processo ben definito che integra progettazione, lavorazione artigianale e un’attenzione scrupolosa ai dettagli.