Sal Da Vinci, chi ha creato l’anello di diamanti portafortuna

Sal Da Vinci è inseparabile dalla sua fede. Il gesto con la mano che indica l’anello sulle note finali di Per sempre sì è diventato il simbolo della sua vittoria al Festival di Sanremo e non poteva certo mancare nella coreografia che ha portato all’Eurovision 2026. A creare questo gioiello, ormai diventato iconico, è un’azienda italiana, specializzata nella realizzazione di monili in oro 18 carati e pietre preziose.
Sal Da Vinci all’Eurovision, chi ha creato il suo anello
Dopo Sanremo, Sal Da Vinci si è portato l’iconico anello a Vienna per l’Eurovision 2026. Anche perché si è trasformato nel suo portafortuna.
La fede è stata creata dal brand Gioielli del Sole, eccellenza del design italiano contemporaneo, scelti per raccontare attraverso luce e dettagli tutta l’energia e il fascino del Made in Italy davanti a milioni di spettatori internazionali.
Tutti gli anelli di diamanti che Sal ha sfoggiato sul palco dell’Ariston e ora su quello enorme dell’Eurovision sono Gioielli del Sole.
D’altro canto, tutto il look di Sal Da Vinci all’Eurovision è Made in Italy. Infatti, l’abito da sposo bianco che indossa sul palco di Vienna è stato confezionato da Duccio Fiorenzano, lo stilista napoletano noto per i suoi abiti sartoriali da cerimonia.
Ma in più a Vienna Elettra Lamborghini, conduttrice per l’Italia insieme a Gabriele Corsi del Contest europeo, ha voluto sostenere Sal Da Vinci indossando anche lei i gioielli creati dallo stesso brand delle fedi di Per sempre sì. Quasi un gesto scaramantico, ma di sicura eleganza, per portare ancora più fortuna al nostro cantante.
La fede di Sal Da Vinci davvero è richiestissima ed è diventata simbolo del suo successo, al punto che è al centro delle gag di Fiorello a La Pennicanza. Durante la sua trasmissione, lo showman imita il cantante napoletano durante improbabili interviste con Biggio o mentre fa lezione di inglese. Il finto Sal va in panico ogni volta che sente parole come “divorzio”, “separazione” e l’unico oggetto che gli fa superare la crisi è proprio la fede, simbolo di unione e amore.
Sal Da Vinci, la fede è per sempre
Per questo motivo, Sal non poteva che affidarsi per la fede di Per sempre sì al brand Gioielli del Sole la cui filosofia è proprio di creare preziosi che durino nel tempo.
Il design privilegia l’equilibrio formale, le proporzioni armoniche e il comfort, considerati tanto essenziali quanto l’estetica. L’azienda si identifica con una cultura del lavoro che si basa su serietà,
coerenza e rispetto per il mestiere orafo, promuovendo una visione autentica della gioielleria italiana contemporanea.
Lo stile del brand è elegante e misurato, mirato a valorizzare al massimo la qualità dei materiali e la vestibilità dei gioielli. Perciò, vengono selezionati diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri seguendo rigorosi
criteri qualitativi. Ogni creazione nasce da un processo ben definito che integra progettazione, lavorazione artigianale e un’attenzione scrupolosa ai dettagli.