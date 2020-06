Chi è Bianca Vitali, la moglie di Stefano Accorsi

editato in: da

Bianca Vitali è la moglie di Stefano Accorsi e la donna che lo renderà papà per la quarta volta. Modella e attrice, Bianca ha conquistato il cuore dell’artista dopo un incontro sul set di 1992. La serie, andata in onda su Sky, non ha solo ottenuto un grande successo, ma ha anche consentito ad Accorsi di trovare l’amore. Nello show infatti lui interpretava un cinico pubblicitario, mentre lei una ragazza giovanissima disposta a tutto pur di conquistarlo.

Classe 1991, Bianca è la figlia di Aldo Vitali, celebre giornalista italiano e direttore di Sorrisi e Canzoni Tv. Nonostante la differenza d’età, l’attore e la modella si sono subito innamorati. Un colpo di fulmine per Accorsi che nel 2015 ha deciso di sposare la splendida modella che due anni dopo ha dato alla luce Lorenzo. Riservata e lontano dai riflettori, Bianca ha un profilo Instagram in cui condivide gli scatti che raccontano la sua vita, dalle giornate con Stefano alle passeggiate con i suoi cagnolini, sino ai red carpet.

“Non sono un Peter Pan – aveva raccontato qualche tempo fa l’attore al Corriere della Sera – e vivo la famiglia come un posto importante della mia vita: ci sono ritmi, regole. E ci sto bene […] A me e a lei all’inizio questa differenza faceva un po’ impressione. Ma poi abbiamo smesso di pensarci perché tutto andava bene”.

Presto Bianca darà alla luce il suo secondogenito. Stefano ha infatti annunciato su Instagram l’arrivo di un altro bambino in famiglia, pubblicando il pancione della moglie. Una grande gioia per l’attore che è già papà non solo di Lorenzo, ma anche di altre due bambini: Orlando e Athena, nati dall’amore per Laetitia Casta. L’attrice francese e Accorsi sono stati legati per dieci ani e si sono separati nel 2013.

“Non è stato facile, ho chiesto aiuto, anche a uno psicologo – aveva raccontato lui sulle pagine di Grazia, poco dopo il doloroso addio -. È stato fondamentale cambiare punto di vista. I problemi vanno guardati in modo diverso, se dopo mesi non si superano. Non si può rimanere in eterno in una situazione che va male, anche se costa fatica lasciarla andare”.