Stefano Accorsi, muscoli d’acciaio a 54 anni. “Sei pronto per Iron Man”

IPA Stefano Accorsi

Un fisico da urlo quello di Stefano Accorsi, che a 54 anni dà filo da torcere anche ai ventenni. L’attore si è gettato anima e corpo nella sua ultima sfida professionale, che si è tradotta anche in un percorso di allenamento anche fuori dal set. La star ha svelato i frutti della sua preparazione fisica anche su Instagram, mostrando i muscoli degni di Iron Man, come ha sottolineato qualcuno sul suo ultimo post.

Stefano Accorsi come Iron Man: il fisico scolpito

Pettorali scolpiti e tartaruga da fare invidia ai ragazzi più giovani: Stefano Accorsi ha voluto mostrare il suo fisico perfetto su Instagram, frutto di un duro allenamento. Lo ha scritto lui stesso a corredo degli scatti che lo ritraggono in costume da bagno, abbronzato e allenatissimo.

“Il film che ho appena finito mi ha permesso di allenarmi in un modo diverso e di cambiare completamente le mie abitudini. Abbiamo lavorato con con un coach che poi è anche un caro amico, per la preparazione fisica di questo progetto. È stato un percorso ricco di sorprese. Poi ve ne parlerò”, ha anticipato sul suo profilo. A 54 anni può vantare un corpo tonico e definito, risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di disciplina, obiettivi chiari e, soprattutto, un cambio di mentalità. E non a caso già lo scorso anno la trasformazione fisica aveva valso all’attore la copertina di Men’s Health.

Ovviamente gli scatti hanno scatenato un’ondata di commenti: tra i più divertenti quello dell’amico Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, che ha scritto “Fratello mio, sei pronto per Iron Man“, o quello di Fabio De Luigi, che con la sua ironia ha scherzato “Addominali e pettorali: benino, ma mi devi tornare a lavorare sul rovescio a Pingpong”. Pronta la risposta dell’attore, che ha ammesso che quello è il suo punto debole.

L’allenamento pensato su misura per Stefano Accorsi

Stefano Accorsi è seguito da più di dieci anni da Antonio Saccinto, titolare della palestra che si trova proprio a due passi dalla casa dell’attore a Milano. Il suo è un allenamento duro, che inizia ogni mattina alle 5.30 e termina alle 7 in palestra o da remoto, se Accorsi è impegnato lontano da casa. Creato su misura per lui, il percorso include anche motivazione e meditazione, per un giusto equilibrio tra mente e corpo.

Il risultato di giorni di lavoro, costanza e dedizione è evidente. “Stefano e io ci alleniamo insieme dal 2015», ha raccontato, al settimanale Gente, il coach e amico personale dell’attore. “Ogni mattina, dalle 5:30 alle 7:00, ci incontriamo in palestra oppure, se è via, ci alleniamo da remoto”.

“Il nostro training, che chiamiamo “coffee time“, non è culto del fisico: è un programma su misura, pensato per favorire longevità, equilibrio, e migliorare la qualità della vita”, ha spiegato il coach. “Stefano si allena con motivazione per un benessere completo, che comprenda anima, mente e corpo. E se il copione lo richiede, plasma il fisico per calarsi meglio nella parte”.

Oggi l’attore dice di aver cambiato completamento stile di vita: “Adoro svegliarmi presto e godermi i primi raggi del sole, il silenzio che c’è. E poi fare sport all’aria aperta”.