Gerry Scotti telefona a Stefano De Martino: “Abbiamo un accordo”

Una telefonata e un accordo tra rivali tv: Gerry Scotti svela pubblicamente cosa si sono detti lui e Stefano De Martino

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Mediaset/IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

La battaglia degli ascolti non impedisce il dialogo. Gerry Scotti ha raccontato di essersi confrontato con Stefano De Martino, volto di punta di Rai 1 con Affari Tuoi, su un tema che accomuna entrambi: la necessità di evitare che l’access prime time si prolunghi fino a ritardare eccessivamente l’inizio della prima serata.

La telefonata tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

Riportare l’access prime time entro confini più sostenibili e consentire alla prima serata di iniziare a un orario più compatibile con le abitudini del pubblico.

È questa la proposta lanciata da Gerry Scotti durante il Festival della Tv di Dogliani, dove il conduttore de La Ruota della Fortuna ha affrontato uno dei temi più discussi della televisione contemporanea: l’allungamento progressivo dei programmi che precedono il prime time.

Durante il suo intervento, Scotti – che di recente è convolato a nozze con la sua Gabriella – ha raccontato di condividere questa visione anche con Stefano De Martino, protagonista della fascia serale di Rai 1 con Affari Tuoi.

“Io e Stefano siamo d’accordo che i nostri programmi dovrebbero finire alle 21.30”, ha spiegato, sottolineando la necessità di restituire maggiore equilibrio ai palinsesti e di evitare che l’inizio della prima serata venga costantemente posticipato oltre le 22.

La riflessione parte da un dato preciso: il successo che continuano a registrare i programmi di access. Da una parte La Ruota della Fortuna, dall’altra Affari Tuoi, due format capaci di attirare ogni sera milioni di telespettatori. Un successo che ha spinto i dirigenti tv ad allungare la loro messa in onda.

“Ci sono serate in cui raggiungiamo insieme 12 milioni di spettatori tra le 20.30 e le 21.30″, ha osservato Scotti.

Numeri che, a suo giudizio, dimostrano come la televisione generalista conservi ancora una forte capacità di coinvolgere il pubblico. Ma non bisognerebbe strafare, soprattutto per rispetto di chi guarda.

“Vuoi che ti risponda come il signor Virginio o come il conduttore? Il signor Virginio intorno alle ore 22:00 o 22:15 si addormenta. Il signor Virginio si unisce all’urlo di dolore della popolazione italiana. Invito a stilare la pace televisiva. Entra Stefano senza maglietta, così le signore sono contente. Veniamo qui e io e lui mettiamo la nostra firma su un foglio, con un orario preciso: le 21:30. Traduco? Le nove e mezza di sera. Punto. L’ho sentito questa mattina, e ci siamo già parlati anche altre volte, ma io e Stefano siamo già d’accordo che i nostri programmi di access prime time debbano finire alle ore 21:30”

Gli ascolti e il nodo della pubblicità

Per Gerry Scotti la questione non può essere affrontata chiedendo soltanto alle emittenti commerciali di ridurre la durata dei propri programmi. Ha infatti tenuto a precisare che il sistema televisivo si regge su modelli economici differenti e ogni operatore deve fare i conti con esigenze specifiche.

“La Rai ha il canone, le piattaforme vivono grazie agli abbonamenti. Un editore commerciale vive principalmente di pubblicità”, ha detto riferendosi a Mediaset. In questo contesto, rinunciare spontaneamente a una fascia che garantisce ascolti elevati e introiti pubblicitari significativi appare difficile. Per questo motivo, secondo il conduttore, eventuali cambiamenti dovrebbero nascere da una riflessione condivisa da tutto il settore.

Nel corso dell’incontro, Scotti ha anche chiarito il futuro de La Ruota della Fortuna, mettendo fine alle indiscrezioni che nei giorni scorsi avevano ipotizzato modifiche alla programmazione. “Sapevo già dal primo gennaio che avrei condotto il programma per tutta l’estate”, ha puntualizzato.

Al contrario di Affari Tuoi che lascerà spazio a L’Eredità nei mesi più caldi, il quiz show di Gerry Scotti e Samira Lui non subirà interruzioni.