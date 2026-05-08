La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia le nozze (a sorpresa): “Ora lo sanno tutti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano una nuova scoppiettante puntata de La Ruota della Fortuna venerdì 8 maggio. Con la consueta allegria, fra battute, soluzioni e tabelloni, il conduttore ha annunciato un matrimonio davanti a milioni di telespettatori.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’annuncio delle nozze a sorpresa

La puntata dell’8 maggio de La Ruota della Fortuna si è aperta con un annuncio importante fatto da Gerry Scotti. Dopo il saluto classico alla band e la presentazione dei concorrenti, il conduttore ha svelato: “Dobbiamo fare un annuncio importante, non è vero Teresa?”.

L’avvocatessa e concorrente de La Ruota della Fortuna ha risposto: “Esatto Gerry, dopo vent’anni di convivenza mi sposo”.

“Ora lo annunciamo qui e davanti a 5 milioni di persone!”, ha esclamato il presentatore, seguito da un applauso del pubblico. Un momento emozionante che dimostra quanto la trasmissione sia riuscita a diventare familiare per milioni di persone che ogni sera seguono il gioco e si divertono.

Dopo l’annuncio delle nozze è stata la volta dell’arrivo di Samira Lui. La showgirl è apparsa in cima alle scale ballando Ossessione di Samuray Jay, fasciata in un abito rosa corto con balze e stivali texani.

“Complimenti per il look!”, ha detto Gerry, prima di dedicarsi ai concorrenti e alla gara. A spuntarla in questa puntata è stata, a sorpresa, Dorella che è riuscita a portare a casa un bottino di 11.800 euro, accedendo a La Ruota delle Meraviglie.

Arrivata al gioco finale Dorella è riuscita ad accendere una sola busta. Quando Gerry Scotti ha aperto la busta ha svelato il contenuto del premio pari a 15.000 euro. Una cifra che ha consentito alla nuova campionessa di raddoppiare il suo montepremi, consentendole di tornare a casa soddisfatta tutto sommato.

“Ciao Ilary!”, è stato il saluto finale di Gerry Scotti che ha annunciato l’arrivo di una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto dalla Blasi.

Il matrimonio saltato di Samira Lui

Non solo la concorrente Teresa, qualche tempo fa si era parlato di imminenti nozze anche per Samira Lui. La showgirl avrebbe dovuto sposare il fidanzato storico Luigi Punzo, scegliendo Gerry Scotti come testimone di nozze. Il matrimonio però, almeno per ora, non ci sarà.

A confessarlo è stata proprio Samira che ha chiarito di avere altri progetti per il futuro, almeno per ora. “Le nozze con Luigi Punzo? La proposta ancora non c’è stata, ma credo che arriverà – ha confidato -. Sono convinta che lui sia la persona giusta, quella con cui costruire una famiglia. Comunque il matrimonio, per il momento, è rimandato. Ho tanti progetti lavorativi ancora da realizzare…”.

“Voglio avere una casa e un lavoro stabile, poi ci penserò – ha chiarito -. Sono abbastanza precisa, mi piace programmare, anche se, nella vita, bisogna accogliere quello che viene quando succede”.