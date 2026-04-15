Ruota della Fortuna, Samira in paillettes lascia Gerry senza parole: “Sei splendida”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Nella puntata del 15 aprile de La Ruota della Fortuna, Samira Lui lascia a bocca aperta Gerry Scotti con un look elegantissimo e lui cita il fidanzato Luigi Punzo, stuzzicandola.

La Ruota della Fortuna, Samira sorprende Gerry. E la campionessa stravince

Il momento più atteso de La Ruota della Fortuna è senza dubbio la discesa dalle scale di Samira Lui. La showgirl, anche in questa puntata, si è esibita in un balletto, sfoggiando un look che ha lasciato Gerry Scotti senza parole. “Sei splendida”, ha commentato il presentatore, ammirando un abito lungo black con uno scollo a cuore e ricoperto di paillettes.

“Dove deve andare? Deve uscire col suo moroso tutta così bella?”, ha ironizzato Gerry, riferendosi a Luigi Punzo, il compagno di Samira. Lei ha smentito con un sorriso e poco dopo ha scherzato sulla caduta dei capelli del presentatore.

“Hai degli splendidi cerchietti”, ha detto alla campionessa e quando Gerry Scotti ha svelato che tempo fa indossava anche lui questo accessorio, lei ha riso: “Invece ora scivola!”.

Non è poi mancato il saluto al figlio del macellaio del conduttore da parte di Samira Lui. Un siparietto comico – uno dei tanti – che ha reso più leggera la puntata. E la partita? Anche in questa puntata i concorrenti non sono riusciti a mettere in discussione la bravura della campionessa Ilaria che con una risposta data dopo una manche difficile è riuscita a spuntarla, accumulando un montepremi di 30mila euro.

Una cifra impressionante che le ha consentito di arrivare a La Ruota delle Meraviglie con un bel bottino. “In due puntata hai vinto 108.600 euro”, ha commentato il presentatore. Alla fine la campionessa è riuscita ad accendere solamente una busta, dando dunque una sola risposta esatta. L’apertura della busta ha svelato un premio di soli 100 euro, ma la concorrente è comunque tornata a casa con un montepremi altissimo grazie alla vittoria nell’ultima manche precedente.

Il legame fra Samira Lui e Gerry Scotti

Il rapporto fra Samira Lui e Gerry Scotti è uno degli elementi chiave de La Ruota della Fortuna. Dalle prime puntate andate in onda d’estate – in una sorta di esperimento – al grande successo: con il tempo i due hanno creato un rapporto sempre più stretto, fatto di amicizia e complicità.

Così tanto che Samira Lui avrebbe addirittura chiesto tempo fa a Gerry di farle da testimone nelle nozze con il fidanzato Luigi Punzo.

“Per me lui mito, sia a livello umano che professionale – aveva raccontato qualche tempo fa a Verissimo -. Abbiamo avuto sin da subito molta complicità e un rapporto bellissimo basato sul rispetto. Devo ancora capacitarmi di averlo come “collega” di lavoro. Oltre Gerry, ho la fortuna di lavorare con un gruppo di persone molto unite e connesse, ci divertiamo e ci viene più facile lavorare. Se La Ruota piace così tanto e abbraccia tutte le generazioni, il suo successo è merito di tutta la squadra”.

Mentre lui l’aveva definita in numerose interviste come “la mia socia” ad indicare un rapporto di amicizia oltre a quello professionale, fatto di fiducia e rispetto reciproci.