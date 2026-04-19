La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti diverte Samira Lui

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 19 aprile de La Ruota della Fortuna regala ancora una volta sorrisi, divertimento e un gioco adrenalinico. Al timone un Gerry Scotti che anche di domenica non rinuncia a portare spensieratezza nelle case degli italiani, affiancato da Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, Andrea nuovo campione

Ad aprire la puntata del 19 aprile de La Ruota della Fortuna un sorridente Gerry Scotti, pronto ad annunciare l’arrivo di Samira Lui. La showgirl ha fatto il suo ingresso in studio scendendo le scale con il suo ormai iconico balletto. Per l’occasione ha scelto un abito da sera nero ed elegantissimo con uno scollo a cuore e paillettes.

“Ma dove va!”, ha scherzato Gerry. “E dove vuole che vada!”, ha replicato prontamente Samira. Il conduttore ha poi imitato l’ex concorrente del GF Vip. “Le bambine fanno le discese di Samira e la imitano”, ha rivelato. Poco dopo il duo di conduttori ha dato vita ad un altro siparietto comico.

Durante le domande sullo squalo martello infatti Gerry ha detto: “Ora parliamo dello squalo martello. Lo squaraus”. Un secondo dopo si è reso conto della gaffe e Samira Lui è scoppiata a ridere.

E il gioco? La partita è stata, come capita spesso, combattuta e ricca di colpi di scena. La campionessa Enrica si è trovata a scontrarsi con due sfidanti agguerriti. Fra una risposta e l’altra, il gioco si è azzerato a causa di un bancarotta che ha riportato a zero il montepremi di tutti e tre i concorrenti.

Alla fine a spuntarla è stato il giovane Andrea, fisioterapista accompagnato in studio dalla fidanzata Sara. Il nuovo campione ha conquistato il titolo con un montepremi di 14.200 euro. Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, il concorrente ha acceso ben due buste. Dopo aver scelto la busta numero 2 l’ha cambiata con la numero 3 portandosi a casa solamente 100 euro in più. Un finale amaro, ma Andrea potrà ritentare la fortuna nella prossima puntata.

Il passato difficile di Samira Lui

In tv Samira Lui appare sorridente e solare, sempre pronta a dare vita a divertenti botta e risposta con Gerry Scotti. Il carattere allegro della modella e showgirl ha conquistato il pubblico che spesso l’ha vista commuoversi di fronte alle vittorie dei concorrenti.

Pochi però conoscono il suo passato difficile che lei ha scelto di raccontare, con grande sincerità, durante un’intervista a Verissimo. “Mia mamma è rimasta sola quando era incinta di me perché mio padre non era pronto ad avere un figlio. Lui non mi ha mai riconosciuta – ha svelato qualche tempo fa a Silvia Toffanin -. Sono risalita al suo migliore amico, che mi ha detto che papà stava bene, che aveva una famiglia e che aveva altri tre figli. Quindi ho tre fratellastri. Gli ho mandato un messaggio, lui non mi ha risposto, ma mi ha chiamata il giorno dopo. Abbiamo parlato, è stata una conversazione strana. Ho scoperto che vive a un’ora da casa mia. Lui mi ha chiesto quanti anni avessi. Lui mi ha risposto che aveva una moglie e dei figli. Non ci siamo mai incontrati”.