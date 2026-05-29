La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in difficoltà: “Mi è caduta”. Samira lo riprende

Gerry Scotti guida l'auto e gli cade la telecamera, Samira lo "riprende" con ironia: cosa è successo a "La Ruota" il 28 maggio

IPA Gerry Scotti

“Sono boomer?”, così Gerry Scotti ha iniziato la puntata del 28 maggio 2026 de La Ruota della Fortuna: sulle note della band Fortuna Five, il conduttore ha dato il suo “sentito benvenuto” al fortunato game show di Mediaset, che ormai da quasi un anno registra ascolti record. “Mi stordite, vi porterei a casa, solo che il mio condominio non è d’accordo”, solite battute di rito prima di passare alla presentazione degli sfidanti che si preparano ad affrontare Mario da Piombino, il Campione in carica che ha vinto 211.400 euro.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 28 maggio 2026

Nella puntata del 28 maggio 2026 abbiamo ritrovato il Campione Mario da Piombino: “Ieri sera un momento meraviglioso”, così Gerry Scotti ha ritrovato questo giovane ragazzo dai sani principi, uno studente che per mantenersi gli studi non disdegna di fare dei lavoretti. Tante emozioni irripetibili, in cui non sono mancate le lacrime per la vincita davvero storica, e infatti il Campione non ha dormito la notte.

Gli sfidanti del Campione sono stati Giorgia da Roma e Claudio da Saronno. Poco dopo in studio è arrivata anche Samira sulle note di Vivir mi vida di Marc Anthony, e La Ruota della Fortuna è iniziata con la classica manche del Giramondo, indovinata dal Campione Mario (che nella manche successiva, ovvero quella musicale dedicata a Benji e Fede, ha ritrovato lo spicchio dedicato all’auto).

Ma prima un piccolo momento d’ilarità in studio: quando Gerry è entrato con l’auto, gli è caduta la telecamera ma – pur nelle difficoltà – ha continuato a guidare con estrema calma. “Ma cosa combina, tutto bene, sì?”, Samira Lui lo ha subito “ripreso” con il sorriso: “Ha fatto qualche guaio?”. Ovviamente Gerry è stato al gioco: “Eccomi qua ragazza, arrivo. Va bene, non so per quale motivo mi è caduta la telecamera addosso, ma la macchina l’ho guidata lo stesso“.

Chi ha vinto

La manche musicale è stata indovinata da Giorgia, che ha conquistato così 1.000 euro (anche Mario ha totalizzato 1.000 euro, mentre Claudio a 0). Successivamente si è svolta la manche dedicata al Regno degli Animali; anche in questo caso a indovinare è stato il Campione Mario. Poi è stato il momento del Round Jackpot, a tema supereroi, dove tutto può sempre cambiare all’improvviso: dopo un inizio partita non proprio facile, Claudio ha dato la risposta giusta, totalizzando 9.600 euro.

Il Manuale di Sopravvivenza è stato invece il tema della manche Se la sai raddoppi, dedicata alla letteratura: anche in questo caso abbiamo assistito a una vera e propria rimonta da parte di Claudio, anche se purtroppo non è riuscito a raddoppiare. Fiabe moderne è invece stato l’argomento del Round Express; finalmente Giorgia ha conquistato il suo bottino, di ben 5.500 euro. Al Triplete, è cambiato tutto: “Gliel’avete regalata”, ha detto Gerry Scotti, dopo aver proclamato Giorgia Campionessa con 51.500 euro. Proprio una bella gara, che si è accesa a metà.

Quindi, nella puntata del 28 maggio 2026 abbiamo salutato il Campione Mario, che comunque ha totalizzato un bottino importante, di oltre 200mila euro. Con La Ruota delle Meraviglie si è conclusa la puntata, in cui Giorgia ha totalizzato 56.500 euro. E come dice sempre “Zio Gerry”, la Ruota non smette mai di girare.