Manuel Locatelli si sposa, la romantica proposta a Thessa: “Sì con tutto il cuore”

Una giornata da ricordare, per Manuel Locatelli , che ha segnato il suo primo gol con la Juventus ma ha anche deciso di compiere un passo importantissimo per la sua vita.

Manuel Locatelli, la proposta di matrimonio a Thessa

La rete siglata all'86' è stata decisiva per il derby con il Torino e, quindi, non poteva che essere festeggiata in una maniera del tutto speciale. Il centrocampista bianconero ha infatti fatto le cose in grande, chiedendo alla sua compagna - Thessa Lacovich - di diventare sua moglie. Il Sì è stato inevitabile e accompagnato da un prezioso anello che la futura sposa ha mostrato con orgoglio su Instagram.

Il loro amore è finito alla ribalta già durante gli Europei, nei quali Locatelli si è distinto per i tanti gol che hanno portato avanti l'Italia. Partito quasi in sordina e non tra i grandi della rosa di Roberto Mancini, il centrocampista si è fatto largo tra i titolari fino a essere scelto per tirare i rigori più importanti della competizione, anche prendendosi delle grandi responsabilità nei confronti della squadra proiettata verso la vittoria.

L'emozione di Thessa e l'anello da sogno

Tutti i suoi successi sono dedicati a lei, Thessa, originaria della Costa Rica e oggi impegnata nel mondo dell'e-commerce. L'immagine dell'anello ha fatto il giro della rete, intercettando anche l'interesse di altre mogli juventine come Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, che ha commentato con un bellissimo: "Che emozione".

I Campioni della Nazionale Italiana di Calcio sono stati i grandi protagonisti dell'estate 2021 e non solo per le belle emozioni che hanno trasmesso in campo ma anche per la bellezza delle donne che hanno deciso di mettere al loro fianco. Subito dopo il trionfo a Euro2020, Federico Bernardeschi ha sposato la sua compagna Veronica Ciardi, seguito a ruota da Marco Verratti, che ha raggiunto la sua futura moglie accompagnato dai due figli.

Il clamore per l'impresa degli Europei si è sopito ma i suoi protagonisti non hanno smesso di regalare momenti romantici legati alla loro vita privata. Per Manuel Locatelli si apre così un nuovo capitolo importante, con un matrimonio alle porte che ha voluto suggellare con un anello meraviglioso che la sua compagna ha voluto far vedere a tutto il mondo.