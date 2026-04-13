Alice Campello e Alessandro Borghi insieme a Montecarlo: le indiscrezioni sul flirt

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IPA Alice Campello

Alice Campello e Alessandro Borghi sono una nuova coppia? L’influencer e l’attore, avvistati insieme a Montecarlo, hanno acceso i gossip riguardo una possibile storia d’amore fra i due.

Alice Campello e Alessandro Borghi insieme a Montecarlo

I gossip riguardo un possibile flirt fra Alice Campello e Alessandro Borghi sono nati dopo che i due sono stati avvistato al Montecarlo Masters. Sui social sono spuntate numerose clip che li immortalano mentre raggiungono gli spalti, bellissimi e glamour. I video svelano una grande complicità, fra chiacchiere e risate.

Dopo l’addio ad Alvaro Morata, Alice Campello è finita sotto la lente d’ingrandimento e ogni suo spostamento viene analizzato per scoprire quale sarà il suo futuro sentimentale. Alessandro Borghi potrebbe essere il nuovo amore di Alice? Con molta probabilità no, visto che, come svelano le stesse clip di cui si parla molto, l’influencer e l’attore erano presenti all’evento perché invitati da un brand con cui collaborano.

Il loro dunque sarebbe solamente un rapporto lavorativo, con attività promozionali realizzate proprio durante il torneo. Non ci sarebbe dunque nessuna uscita segreta e nessun amore nascosto, ma solamente una presenza condivisa nel Principato di Monaco fra glamour e sport.

Durante il torneo, in cui Jannik Sinner ha trionfato contro Carlos Alcaraz, sono state tantissime le star che hanno raggiunto Montecarlo. Fra le celebrity presenti non solo Alice Campello e Alessandro Borghi, ma anche Martin Garrix, Usain Bolt ed Elisabetta Gregoraci.

L’amore di Alessandro Borghi per Irene Forti

Per ora dunque fra Alice e Alessandro ci sarebbe solamente un rapporto professionale. Va poi sottolineato che, se la Campello è tornata da poco single dopo l’addio a Morata, Borghi risulta ancora legato a Irene Forti. La coppia non ha mai amato i riflettori e si è sempre tenuta lontano dai gossip.

Modella e manager, Irene è legata all’attore romano dal 2020. Un amore nato da un colpo di fulmine e coronato dalla convivenza a Garbatella e dalla nascita del figlio Heima.

“Sono profondamente innamorato di Irene – aveva confessato qualche tempo fa l’attore -. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata una vera ispirazione

“Mio figlio si chiama Heima perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme – aveva aggiunto -, e durante un viaggio in Islanda la nostra guida, un uomo molto dolce e molto gentile, ci raccontò che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo: si dice “heima”. Io ci ho pensato e la sera tornando a casa ho detto a Irene: “Ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?””.

Resta invece un mistero cosa accadrà fra Alvaro Morata e Alice Campello. I due, che già in passato si erano separati dopo una crisi, sarebbero ancora fortemente legati.

“Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo -, ha confessato di recente il calciatore, parlando dell’addio alla moglie – Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi”.