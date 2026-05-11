Alvaro Morata, il gesto di distensione per Alice Campello nel giorno della Festa della mamma

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Ci sono piccoli gesti che valgono più di mille parole: nel giorno della Festa della mamma, Alvaro Morata ha dedicato un pensiero ad Alice Campello. Sebbene nei mesi scorsi i rapporti tra i due sembravano tutt’altro che distesi, oggi il calciatore e l’influencer sembrano molto più sereni.

Alvaro Morata, il gesto per Alice Campello nel giorno della Festa della mamma

In occasione della Festa della mamma, Alvaro Morata ha deciso di dedicare un pensiero all’ex moglie Alice Campello: il calciatore ha voluto farle gli auguri condividendo tra le storie di Instagram un suo scatto mentre abbraccia sorridente uno dei loro quattro figli, accompagnato dalle parole “Auguri mamma”.

La storia è stata ricondivisa anche dall’influencer, che ha aggiunto un cuore rosso. Un gesto che vale più di mille parole e che dice molto sul rapporto che oggi intercorre tra i due ex coniugi. Se fino a qualche tempo fa la tensione la faceva da padrona, adesso pare che i rapporti tra Alice Campello e Alvaro Morata siano molto più sereni.

Del resto i due hanno cominciato già da qualche tempo a riavvicinarsi per il bene dei figli: l’ex coppia si è incontrata in un parco di CityLife, quartiere di Milano, insieme ai quattro figli, i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola della famiglia Bella. “Il linguaggio del corpo indica una distanza e il dialogo è ai minimi termini. Morata è rientrato a casa con i figli, portando in braccio la piccola Bella, mentre Alice è tornata da sola alla sua abitazione”.

E anche lo scorso marzo il campione aveva deciso di fare un passo verso di lei, con degli auguri inaspettati: “Buon compleanno, goditi questa giornata”, aveva scritto Morata a corredo di una foto dell’ex. In quell’occasione l’influencer non aveva ripubblicato la storia del calciatore: forse i tempi non erano ancora maturi, ma oggi il clima è decisamente più disteso.

La separazione dolorosa di Alice Campello e Alvaro Morata

La rottura di Alice Campello e Alvaro Morata non è stata facile: la loro storia era una delle più ammirate del mondo del calcio (e non solo). Un matrimonio da favola celebrato nel 2017, poi, negli anni seguenti, l’arrivo di quattro figli per una relazione che sembrava non potesse essere scalfita da niente e da nessuno.

Eppure le cose non sono andate come tutti si aspettavano: “Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade” scriveva, il 12 agosto 2024, Alvaro Morata. Dopo qualche mese i due si erano dati una seconda possibilità, ma le cose non hanno funzionato.

Nessuna terza persona, nessun tradimento: “Non c’è nessuna amica speciale, nulla di simile” aveva chiarito Morata. “Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi. Stiamo soffrendo perché ci amiamo, ma non ci capiamo“.

Entrambi infatti hanno vissuto, per motivi diversi, un periodo complesso da affrontare: lei con la depression post-partum, lui con attacchi di panico. “Eravamo entrambi sotto farmaci e tutti quei farmaci, se non li gestisci bene, hanno anche effetti negativi. Non stavamo bene innanzitutto con noi stessi, avevamo un’impulsività, un’aggressività che non riuscivamo a gestire”.