Alice Campello e Alvaro Morata, il divorzio è ufficiale: “La seconda possibilità non ha funzionato”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Ci hanno provato, ma non ha funzionato. Dopo un decennio assieme e la costruzione di una grande famiglia, Alice Campello e Alvaro Morata sono pronti a prendere strade diverse. Dopo una prima separazione l’estate scorsa, l’influencer e il calciatore avevano tentato di ricostruire il loro rapporto, ma le cose non sono andate come previste. È Morata stesso a confermare alla tv spagnola che la moglie è quasi ex e le pratiche del divorzio sono già in preparazione.

Alvaro Morata e Alice Campello pronti al divorzio

La notizia in Spagna è diventata virale pochi minuti dopo la sua diffusione e, poco dopo, le parole di Alvaro Morata sono arrivate anche in Italia. Il calciatore che oggi indossa la maglia del Como si è confidato al giornalista Javi de Hoyos, tra gli ospiti della trasmissione pomeridiana D Corazón, su La1. Nella puntata di sabato 24 gennaio, Morata ha confermato in esclusiva che “c’è una rottura”.

Il campione di calcio ha sottolineato che “Alice Campello è la donna della sua vita” e che assieme “continueranno a formare quella famiglia”. Purtroppo, però, “questa seconda possibilità non ha funzionato” e la coppia si avvia definitivamente al divorzio. Le ragioni della separazione, ha voluto ribadire Morata, non includono “terze parti coinvolte”, il matrimonio è finito “per altri motivi”. La priorità assoluta resta, in ogni caso, il benessere di Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella, i loro quattro figli.

La separazione, il ritorno e il definitivo addio

“Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade” scriveva, il 12 agosto 2024, Alvaro Morata in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Poche ore dopo, Campello confermò la decisione, definendola “la più difficile che abbiamo preso nella nostra vita”. Il gossip, all’epoca, impazzì e furono numerosi i rumors riguardanti un possibile tradimento da parte del calciatore, da entrambi più volte smentito.

Qualche mese dopo, il passo indietro. Il calciatore e l’influencer tornano assieme e l’annuncio, ancora una volta, arriva via social. Nessuna parola: solo una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti. “Devo dirvi che sì, ci stiamo dando una seconda possibilità” aveva confermato Morata a Javier de Hoyos, lo stesso giornalista che oggi ha annunciato che questa seconda possibilità “non ha funzionato”.

Le parole sembrerebbero stavolta confermate dai fatti. Pare che Morata abbia lasciato la villa di famiglia a Milano, trasferendosi in un appartamento a pochi metri di distanza. I paparazzi lo hanno visto prelevare i bambini, senza varcare la soglia della casa in cui, fino a qualche giorno prima, viveva anche lui.

E se sono i social lo strumento con cui questa coppia virale comunica le novità, appare significativo che nella biografia del calciatore non compaia più il titolo di “marito di Alice”, mentre Alice ha rimosso la fede nuziale e smesso di utilizzare il cognome di quello che, ormai, sembra essere definitivamente l’ex marito. Finisce così una storia iniziata dieci anni fa e il cui frutto sono 4 bellissimi bambini: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella, che restano la priorità di mamma e papà, nonostante tutto.