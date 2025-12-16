Alice Campello e Alvaro Morata verso il divorzio. “Lui vuole separarsi”

Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero pronti a divorziare. Dietro l'addio di sarebbero tensioni e la scelta del calciatore.

Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero ad un passo dal divorzio. A svelarlo Deianira Marzano, esperta di gossip, secondo cui la coppia sarebbe pronta a dirsi addio. Dopo una breve separazione e il ritorno di fiamma, il matrimonio fra l’influencer e il calciatore sarebbe arrivato al capolinea.

Alice Campello e Alvaro Morata ad un passo dal divorzio

Alice Campello e Alvaro Morata dunque sarebbero pronti a divorziare e a chiedere una separazione immediata sarebbe stato proprio il noto calciatore. “Lei è rientrata dalla Spagna di fretta dopo il suo infortunio, ma Morata è un muro”, ha raccontato una fonte a Deianira Marzano.

Il calciatore avrebbe già contattato gli avvocati e avrebbe deciso di mettere fine al matrimonio. Secondo quanto svelato da Kike Quintana, un giornalista famosissimo in Spagna e conduttore dello show El Tiempo Justo, a causare la rottura fra i due sarebbe stata la presenza di una terza persona.

“C’è una persona che appartiene all’attuale cerchia professionale di Alvaro nella sua squadra di calcio – ha raccontato -. Non c’è stata infedeltà, ma che Alvaro ha trovato in quella donna un sostegno emotivo nel mezzo del caos della sua avventura professionale. Questo ha sconvolto Alice”.

Gli indizi di una nuova crisi non mancano. Alice non ha più postato scatti dei figli, segno che potrebbero essere nati contrasti con Morata. La modella inoltre non indossa più la fede al dito, mentre lui ha cancellato la scritta “marito di Alice” nella sua bio di Instagram.

La rottura nel 2024 e il ritorno di fiamma

Genitori di quattro bambini, coppia amatissima su Instagram, fra scatti di famiglia e momenti di tenerezza, nell’agosto del 2024 Alvaro Morata e Alice Campello avevano annunciato la rottura. Il calciatore e l’influencer si erano detti addio, salvo poi tornare insieme qualche mese dopo, convinti di non poter mettere fine ad un amore così grande.

“Non c’è stata una crisi tra me e lui – aveva raccontato Alice a Verissimo -. Penso che siamo molto giovani e che abbiamo vissuto tante cose velocemente: i quattro bambini, l’Europeo, tanti fattori che si sono messi insieme. Non li abbiamo saputi gestire bene. Questo è stato l’errore più grande della nostra vita, ce lo ripetiamo ogni giorno. Non so come siamo arrivati a una decisione del genere”,.

La modella aveva poi aggiunto: “Però è la vita, nel senso che si sbaglia. L’importante è che ora abbiamo capito cosa stare uno senza l’altro. È stato terribile per entrambi. Adesso è ancora più bello, non diamo niente per scontato. Una litigata ora la gestiamo in maniera diversa; abbiamo lavorato molto su noi stessi. Abbiamo capito i nostri errori e ci siamo riscoperti”.

La Campello aveva poi affermato che fra i due era tornato il sereno: “”Eravamo in un momento in cui entrambi non stavamo bene. Le cose ci sembravano molto più grandi e vedevamo tutto nero. Una semplice litigata diventata la litigata più grande del secolo. Alla fine ti rendi conto che non c’era niente di grave e che sono problemi che hanno tutte le coppie”.

