IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Si erano separati per un po’, ma poi avevano deciso di riprovarci. La seconda possibilità “non ha funzionato” ha dichiarato lui poco tempo dopo e, oggi, il divorzio sembra ormai inevitabile. Finisce il lungo amore, e con esso il matrimonio, tra Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer e il calciatore resteranno legati dall’affetto per i figli ma, come in ogni rottura vip che si rispetti, non mancano le scaramucce. Pare infatti che Campello abbia iniziato a vendere su internet i vestiti del quasi ex marito.

I vestiti di Alvaro Morata in vendita

È in uso tra le influencer più note mettere in vendita la grande quantità di abiti ricevuti in dono dai brand, quelli indossati per un paio di scatti e mai più. Tra le imprenditrici di Vinted c’è anche Alice Campello, sul cui profilo è apparso un indumento che ha scatenato l’indignazione dei fan. Campello ha aggiunto ai propri capi in vendita una camicia da uomo, ancora nuova e mai indossata, con tanto di cartellino.

Che si tratti di un capo che fu di Alvaro Morata o, considerato il cartellino, di un regalo a lui destinato ma infine mai consegnato? Se lo sono chiesti in centinaia, commentando alacremente il gesto dell’influencer. Alice inizialmente non ha spiegato a chi appartenga la camicia incriminata, e l’ipotesi che stesse iniziando a sbarazzarsi della roba dell’ormai quasi ex marito è stata tra le più avvalorate. Se riesce a guadagnare da una separazione, d’altronde, buon per lei.

La spiegazione di Alice Campello

Alvaro Morata ha dichiarato alla tv spagnola che lui e la moglie hanno avviato le pratiche del divorzio. Lei è rimasta in silenzio. Ma non stavolta. Di fronte a chi l’ha accusata di lucrare sull’imminente separazione dal padre dei suoi figli, l’influencer ha ribattuto con serenità e un pizzico di ironia, forse anche sincerità. A una famosa instragramer che si occupa di gossip, la stessa Campello ha fatto sapere che no, la camicia non era di Morata.

“L’avevo comprata per me perché mi piacciono le cose oversize, ma mi stava malissimo” ha spiegato l’influencer, commentando con un “che figura!”. A quanto pare, non è lei a occuparsi dei capi in vendita: “Non gestisco io l’account, do uno scatolone ogni tanto alla mia assistente”. Collaboratrice di cui Campello sottolinea il “pessimo tempismo”. E allora meglio non commentare oltre, non vorremmo mai che a rimetterci infine sia la povera, inconsapevole, assistente addetta alle vendite.

Un divorzio pacifico, per il bene dei figli

Vendere i vestiti dell’ex su internet non si addice alla linea che Alice Campello e Alvaro Morata hanno scelto di attuare in vista della separazione. “L’amore resta” lo ha detto il calciatore, ma a volte le strade si separano. E, sottolineano i diretti interessati, nonostante i pettegolezzi, non c’è di mezzo alcun tradimento. Il matrimonio è finito “per altri motivi”.

Seppur finito non lo sarà mai davvero. Campello e Morata sono genitori dei gemellini Leonardo e Alessandro, che hanno da poco compiuto 7 anni, di Edoardo, nato nel 2020 e della femminuccia Bella, arrivata nel 2023. Il benessere dei bambini prima di tutto.