“Alvaro Morata con Elena”, Alice Campello si infuria e svela la verità

Da giorni ormai si parla di un presunto tradimento di Alvaro Morata ai danni di Alice Campello. Una relazione con una donna di nome Elena che, come svelano i media spagnoli, avrebbe conquistato il cuore del calciatore, pronto a divorziare dalla modella e influencer.
Lo sfogo di Alice Campello su Instagram
I gossip che raccontano la rottura fra Alice Campello e Alvaro Morata, ma soprattutto il tradimento del calciatore e la storia con Elena, si sono diffusi in Spagna, arrivando anche in Italia dove la notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia. Dopo settimane di silenzio l’influencer ha deciso di reagire e si è sfogata su Instagram, commentando il presunto triangolo amoroso con il marito ed Elena Sirigu.
“Elena è un’amica di famiglia che conosco da anni – ha scritto Alice nelle Stories – e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Se mi espongo pubblicamente è perché ne sono profondamente convinta. Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come rovina famiglie”.
“I nostri rapporti sono sempre stati limpidi – ha aggiunto – ha persino dedicato la sua tesi di laurea a Masqmai ed è una persona seria, con valori e una famiglia perbene. Vi chiedo, con rispetto, di smettere di inventare o cercare storie che non esistono. Questo tipo di speculazioni può causare danni gravi a terze persone che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte”.
Alice Campello e Alvaro Morata, l’amore e la crisi
La storia d’amore di Alvaro Morata e Alice Campello è stata particolarmente intensa, segnata da colpi di fulmine, sogni realizzati, ma anche momenti di profonda fragilità. Tutto è iniziato nel 2016, quando un contatto sui social ha acceso una scintilla fra i due diventata ben presto qualcosa di più.
Nel giugno 2017 è arrivato il matrimonio da favola a Venezia, seguito dalla nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo il 29 luglio 2018. L’8 agosto 2020 è nato Edoardo, mentre il 9 gennaio 2023 è arrivata Bella, che ha completato una famiglia numerosa e amatissima dal pubblico.
Ma dietro l’immagine perfetta non sono mancate le difficoltà: tra pressioni mediatiche, cambiamenti e momenti personali complessi, la coppia ha attraversato anche una crisi. Nell’agosto del 2024 i due avevano annunciato di essersi separati, ma pochi mesi dopo erano tornati insieme, più innamorati che mai.
“La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura – aveva confessato poco dopo Alice Campello, ospite di Verissimo -. L’amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione”.
L’influencer aveva poi smentito a Silvia Toffanin l’esistenza di terze persone capaci di causare una crisi nella coppia: “Di solito tendo a voler controllare tutto – aveva chiarito -, ma erano storie talmente impossibili che secondo me era impossibile anche crederci. Non ci sono stata male perché ero consapevole che non fosse vero”.
Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!