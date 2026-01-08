“Alvaro Morata con Elena”, Alice Campello si infuria e svela la verità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Da giorni ormai si parla di un presunto tradimento di Alvaro Morata ai danni di Alice Campello. Una relazione con una donna di nome Elena che, come svelano i media spagnoli, avrebbe conquistato il cuore del calciatore, pronto a divorziare dalla modella e influencer.

Lo sfogo di Alice Campello su Instagram

I gossip che raccontano la rottura fra Alice Campello e Alvaro Morata, ma soprattutto il tradimento del calciatore e la storia con Elena, si sono diffusi in Spagna, arrivando anche in Italia dove la notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia. Dopo settimane di silenzio l’influencer ha deciso di reagire e si è sfogata su Instagram, commentando il presunto triangolo amoroso con il marito ed Elena Sirigu.

“Elena è un’amica di famiglia che conosco da anni – ha scritto Alice nelle Stories – e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Se mi espongo pubblicamente è perché ne sono profondamente convinta. Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come rovina famiglie”.

“I nostri rapporti sono sempre stati limpidi – ha aggiunto – ha persino dedicato la sua tesi di laurea a Masqmai ed è una persona seria, con valori e una famiglia perbene. Vi chiedo, con rispetto, di smettere di inventare o cercare storie che non esistono. Questo tipo di speculazioni può causare danni gravi a terze persone che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte”.

Alice Campello e Alvaro Morata, l’amore e la crisi

La storia d’amore di Alvaro Morata e Alice Campello è stata particolarmente intensa, segnata da colpi di fulmine, sogni realizzati, ma anche momenti di profonda fragilità. Tutto è iniziato nel 2016, quando un contatto sui social ha acceso una scintilla fra i due diventata ben presto qualcosa di più.

Nel giugno 2017 è arrivato il matrimonio da favola a Venezia, seguito dalla nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo il 29 luglio 2018. L’8 agosto 2020 è nato Edoardo, mentre il 9 gennaio 2023 è arrivata Bella, che ha completato una famiglia numerosa e amatissima dal pubblico.

Ma dietro l’immagine perfetta non sono mancate le difficoltà: tra pressioni mediatiche, cambiamenti e momenti personali complessi, la coppia ha attraversato anche una crisi. Nell’agosto del 2024 i due avevano annunciato di essersi separati, ma pochi mesi dopo erano tornati insieme, più innamorati che mai.

“La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura – aveva confessato poco dopo Alice Campello, ospite di Verissimo -. L’amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione”.

L’influencer aveva poi smentito a Silvia Toffanin l’esistenza di terze persone capaci di causare una crisi nella coppia: “Di solito tendo a voler controllare tutto – aveva chiarito -, ma erano storie talmente impossibili che secondo me era impossibile anche crederci. Non ci sono stata male perché ero consapevole che non fosse vero”.

