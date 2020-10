Mischa Barton, la vita difficile dell’ex bambina prodigio

Non è facile essere una bambina prodigio a Hollywood. Non è semplice diventare famosi da bambini e crescere mantenendo alte le aspettative del mondo e dello showbiz, a livello di talento e forma fisica. Mischa Barton, attrice britannica classe 1984, fa parte di questa triste lista. Divenuta famosa da bambina, grazie ad un talento innato ed un viso d’angelo, divenuta grazie al personaggio di Marissa nella sit com degli anni 90 OC idolo di milioni di adolescenti, famosa in tutto il mondo, la sua fragilità psicologica non è riuscita a supportare le sue doti artistiche. In questi giorni è stata paparazzata fuori dalla sua casa di Los Angeles, trasandata e con un bicchiere in mano