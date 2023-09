Charlize Theron, il nude look di perle super chic

Mixare sapientemente eleganza e sensualità è un'impresa molto ardua, ma Charlize Theron ha dimostrato in più occasioni di essere una vera e propria maestra. L'attrice ha dato ulteriore conferma del suo stile inconfondibile a New York, dove per una recente inaugurazione ha scelto un sofisticato look all'insegna di tasparenze e... preziosissime perle.