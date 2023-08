Rita Ora tra pizzi e trasparenze: è lei la regina dei nude look

Fonte: IPA È l’Ora di Rita: i suoi outfit pazzeschi, all’insegna della trasparenza

Ormai non ha più rivali: Rita Ora è la regina incontrastata dei nude look, e lo ha dimostrato (ancora una volta) con un outfit che lascia ben poco all’immaginazione. Questa volta, la cantante britannica di origine kosovara ha infiammato il suo profilo Instagram con un abito nero dall’effetto vedo-non vedo, giocando con la lingerie a vista e le trasparenze. L’obiettivo? Quello di promuovere il suo ultimo singolo.

L’ultimo nude look di Rita Ora

Non si può certo dire che Rita Ora non sia una donna coraggiosa. Soprattutto quando si parla di scelte stilistiche. Consapevole di avere dalla sua un fisico tonico e definito, frutto di estenuanti sessioni in palestra, la popstar britannica lo esalta spesso con outfit audaci e sensuali. L’ultimo in ordine di tempo è un abito nero in pizzo di De La Vali: il modello, dal sinuoso taglio a sirena, è realizzato in tessuto trasparente, e lascia intravedere la biancheria intima della cantante. Ad impreziosirlo, delle rouches che ne accompagnano la silhouette e che, in un malizioso gioco di incroci, coprono appena il seno della Ora.

A rendere più luminoso l’outfit sono invece gli accessori: tanto le calzature quanto la mini-bag scelte dalla star sono a dir poco scintillanti, e accompagnano dei gioielli altrettanto ricercati. Più che i bracciali e il ciondolo tribale indossati da Rita, a colpire è la collana girovita che si intravede sotto la superficie dell’abito. Un piccolo vezzo che può tuttavia fare la differenza. Lo scatto pubblicato dalla Ora introduce l’uscita del suo nuovo singolo, intitolato “Drinkin“, e la didascalia che lo accompagna cita proprio una parte di testo della canzone: “Last night 🖤 we be drinkin all night 🖤 la nuova canzone è disponibile ora”.

Più che alla musica, i follower dell’interprete di ‘Let me love you‘ sono comunque sembrati più concentrati sul suo sensualissimo look. “Sei la regina di tutte le regine” commenta un fan, “questo è l’aspetto di una divinità” ribadisce un altro. E chissà che tra un complimento e l’altro non trovino il tempo di fare un salto su Spotify.

Lo stile audace della star

Che si tratti di bikini rischiosissimi da sfoggiare al mare o di abiti da sera, Rita Ora ha ormai uno stile più che riconoscibile. La cantante gioca spesso con trasparenze e nude look, prediligendo abiti sensuali e rischiosi, che mettano in evidenza il suo fisico definito e tonico. E lei appare perfettamente a proprio agio col suo corpo, sfoggiando con orgoglio curve generose e addominali scolpiti da durissimi allenamenti in palestra.

Una sicurezza che comunque le deriva da un passato non facile e da un rapporto non idilliaco con il suo aspetto fisico: “Da ragazzina non sono mai stata contenta del mio peso e della forma fisica. Sapevo di dover cambiare. Non lo facevo per apparire diversa ma per stare bene con me stessa. Non bisogna essere ossessionati dal proprio corpo. Si deve essere solo in forma, sani e forti” ha spiegato in un’intervista Rita. Se poi i risultati hanno un notevole impatto anche sull’estetica, come nel suo caso, ne sarà doppiamente valsa la pena.