Rita ora, l’abito nero con cut-out è un inno alla sensualità

Fonte: IPA È l’Ora di Rita: i suoi outfit pazzeschi, all’insegna della trasparenza

Rita Ora ci ha abitutati ad outfit ad alto tasso di sensualità, ma con l’ultimo look condiviso sui suoi profili social si è a dir poco superata. La cantante britannica stavolta ha sorpreso tutti con un abito nero ‘tempestato’ di cut-out per una puntata di The Voice Australia, show in cui è uno dei giudici.

L’abito della cantante

Un outfit che fa della sensualità il suo punto di forza: Rita Ora sorprende ancora una volta i fan con un abito che solo lei avrebbe potuto sfoggiare con tale naturalezza. La cantante ha posato per una serie di selfie su Instagram fasciata in un lungo black dress nero, caratterizzato da molteplici cut-out su ventre ed addome. Un modello originale, che ha messo ancora una volta in evidenza il fisico scolpito e tonico della popstar anche grazie ad un profondo spacco sul lato sinistro della gonna.

Vistosi orecchini e bracciali dorati hanno completato l’ensemle. In quanto al make-up, Rita si è concessa un trucco tutt’altro che minimal, caratterizzato da rossetto scuro e smokey eyes nelle sfumature del rosa e dell’arancione. Un beauty look pensato per valorizzare lo sguardo della star, che ha scelto infine di raccogliere i capelli in messy bun. “Chi sta guardando The Voice? C’è qualche artista di cui vi siete già innamorati? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto” ha scritto commentando gli scatti realizzati proprio nel backstage dello show.

I like, così come i commenti dei followers, non si sono fatti attendere. Un vero e proprio coro di lodi per la cantante di origini kosovare, che da sempre può contare su un fandom molto attivo. “Sei pronta ad indossare la corona ancora una volta” scrive un fan; “Questo outfit e team Rita per sempre” scrive un altro. Insomma, anche qualora non dovesse riuscire a vincere con un membro del suo team questa edizione di The Voice, Rita Ora ha già ampiamento trionfato in fatto di look.

Lo stile di Rita Ora

Che si tratti di mini bikini o di outfit che giocano su trasparenze e dettagli, Rita Ora ci ha decisamente abituati ad uno stile sexy ed audace. Allo scorso British Vogue Summer Party, ad esempio, scelse un abito a rete con intimo a vista, mentre agli MTV EMA 2022 sorprese tutti con una jumpsuit in pizzo dall’effetto vedo-non vedo. Copione decisamente diverso per il suo giorno più importante, quello delle nozze con il regista Taika Waititi.

Niente trasparenze e nude look, ma un sofisticato monospalla a sirena con ricami e fiocchi firmato da Tom Ford: “Cercavo qualcosa che fosse unico e per alcuni versi anche originale. Visto che non era programmato, non sapevo nemmeno se avrei trovato l’abito giusto per me, mi sono presa dei rischi e sono andata direttamente in negozio. E invece l’abito perfetto era lì, stava aspettando me con il velo e nella taglia perfetta. Non c’è stato bisogno di fare nessuna modifica. Ad essere onesta, credo fosse destinato a me“ ha spiegato la cantante parlando del suo abito da sogno. E voi, in quale versione la preferite? Audace e sensuale in nero o elegante e sofisticata in bianco?