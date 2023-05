Heidi Klum non smette di osare: l’abito a farfalla (con spacco vertiginoso) la fa brillare

Fonte: IPA Heidi Klum, casual ma con stile: 8 look a cui ispirarsi

Se c’è una modella che non smette mai di stupire e osare quella è Heidi Klum: impossibile non lasciarsi conquistare dal suo fascino magnetico, esaltato da un magnifico abito da farfalla scintillante. La top model l’ha indossato in occasione della première de La Sirenetta, oscurando tutti i presenti.

Heidi Klum come una farfalla: brilla sul blue carpet

Il tempo non sembra passare per Heidi Klum: la top model tedesca, che quest’anno compie 50 anni, ha partecipato alla première de La Sirenetta – il remake del film d’animazione Disney del 1989 – a Los Angeles, al Dolby Theatre, confermandosi la regina delle passerelle. Per l’occasione è stato allestito un blu carpet a tema marino, dove ha sfilato anche la modella.

Heidi è stata una delle protagoniste della serata, grazie anche al suo look magnifico, con il quale ha oscurato tutti i presenti e che l’ha fatta brillare. Per la serata la super modella ha sfoggiato un abito scintillante, un mini dress sui toni del rosa con delle ali di farfalla ricoperte di paillettes iridescenti.

Un abito creato dall’estro di Jasmin Erbaş Couture – designer tedesca che ama i ricami fatti a mano – mentre il look della modella è stato curato dal fashion stylist Rob Zangardi, lo stesso che cura l’immagine di Jennifer Lopez. Si tratta di un vestito sontuoso, sia per le magnifiche ali che compongono il corsetto, che per i tessuti pregiati che lo compongono.

Il mini dress è uno di quei modelli che solo Heidi Klum si può permettere di indossare: la schiena è scoperta, un tulle leggero cinge i fianchi, che lascia le gambe lunghe e toniche della modella scoperte. Le stesse ali di farfalla del corpetto, ma più piccole, sono replicate anche sul retro dell’abito, appena sotto la schiena, dalle quali parte uno strascico – ricco di ricami – dal tessuto impalpabile.

A completare il look, che di certo non passa inosservato, un paio di sandali con tacco dall’effetto vedo non vedo, con cinturini trasparenti. Nessun accessorio per Heidi se non qualche anello: è già splendida così.

Trasparenze e spacchi vertiginosi: Heidi Klum punta sulle tendenze di stagione

Negli ultimi mesi Heidi Klum ha dimostrato di seguire le tendenze di stagione, osando con trasparenze e spacchi vertiginosi sui red carpet più importanti. Lo ha fatto a Los Angeles lo scorso marzo agli iHeartRadio Music Awards, indossando uno scintillante look total blu firmato da Julien Macdonald che puntava su tagli strategici.

Oppure con il tubino giallo di Miss Sohee con scollatura a cuore e maxi spacco sfoggiato ai Billboard Women in Music Award, con il quale ha messo in risalto il suo fisico praticamente perfetto. E che dire del mini dress di piume dai tagli cut-out scelto per i Golden Globes dello scorso gennaio: un abito tutto piume e paillettes firmato Germanier, che come al solito le ha permesso di distinguersi tra le celebrities presenti.

Ma se c’è un look che è impossibile da dimenticare – almeno tra quelli indossati dalla top model recentemente – è quello sfoggiato a dicembre in occasione della première di Avatar. Un nude look d’effetto, un abito monospalla della stilista ucraina Lessja Verlingieri in tulle bianco con spacco vertiginoso: il risultato? Semplicemente wow!