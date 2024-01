Red carpet di coppia per il Gala Heaven a Los Angeles: il look nel dettaglio di Heidi e Leni Klum all'insegna dello scintillio

Fonte: IPA Heidi e Leni Klum

In occasione del red carpet al Gala Heaven per il 25° anniversario di The Art of Elysium a Los Angeles, Heidi e Leni Klum hanno conquistato il tappeto rosso. A dir poco. Mamma e figlia sono solite sfoggiare look coordinati, come per questo evento: la top model e la sua “mini-me”, hanno posato in abiti glamour, haute couture, uno stile scintillante e senza spalline.

Heidi e Leni Klum al Gala Heaven: i look nel dettaglio

Cosa c’è di meglio di sfoggiare un look scintillante per un evento importante? Ben poco, risponderebbero Heidi Klum e la figlia Leni, nata dalla relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. Ambedue hanno optato per modelli senza spalline. L’ex conduttrice di Project Runway ha indossato un vestito lungo con disegno floreale dorato, rubando la scena a tutte le presenti. Ma Leni non è stata da meno, optando per un rosso corallo che le sta d’incanto.

Fonte: IPA

Anche lei ha voluto brillare sul red carpet, e dunque scintillio sia: un dettaglio in più rispetto al look della mamma Heidi è il girocollo floreale abbinato al vestito. Acconciature diverse per mamma e figlia: Heidi con l’hair look tradizionale, liscio e mosso, mentre per Leni uno chignon sciolto. La splendida coppia mamma-figlia ha attirato l’attenzione su di sé: abbracci e sorrisi sul red carpet. Leni Klum si è riunita anche con il papà adottivo Seal: una riunione di famiglia che ha incluso anche i fratelli Lou Samuels, Johan Samuels e Henry Samuels. Al momento Seal è impegnato con la fidanzata di lunga data Laura Strayer.

Il legame splendido tra Heidi Klum e la figlia Leni

Osservando Heidi e Leni Klum, non possiamo non notare un dettaglio: la bellezza fa indubbiamente parte del DNA. Le due sono molto unite, e hanno spesso dato prova sul red carpet di essere in totale sintonia quando si parla di look. Un legame davvero splendido e speciale, e più volte la top model ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti della figlia. Un orgoglio, per lei. Del resto, ha anche scelto di seguire le sue orme, dopo aver firmato con l’agenzia CAA Fashion a luglio 2021 e calcando in seguito la passerella per il brand Dolce & Gabbana. Inoltre, nonostante la giovane età – è nata il 4 maggio 2004 – ha già posato per le copertine di Vogue Germany e Glamour Germany.

Fonte: IPA

Ma, oltre all’orgoglio di mamma Heidi, c’è quello di papà Flavio Briatore, con cui negli ultimi anni ha avuto modo di legare maggiormente. “La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita. Io non ho nessun merito in questo. Il padre vero che l’ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con Leni non ho quindi la relazione giorno per giorno che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”, ha svelato l’imprenditore nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.