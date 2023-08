Leni Klum presenta il fidanzato Aris Rachevsky a Flavio Briatore

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

Leni Klum e Flavio Briatore stanno provando a recuperare il tempo perduto. Sono padre e figlia, sebbene lui non l’abbia mai riconosciuta, e dopo essere stata cresciuta con moltissimo amore dall’allora marito di sua madre Heidi – Seal – la giovanissima modella sta cercando di conoscere il suo genitore biologico e suo fratello Nathan Falco, al quale è già legatissima. Il percorso da compiere è ancora lungo ma entrambi stanno andando avanti a piccoli passi. Lei, soprattutto, che ha deciso di presentargli il suo fidanzato Aris Rachevsky.

Leni Klum, il gesto per Flavio Briatore

L’abbiamo vista in barca al suo fianco, e al fianco di suo fratello Nathan Falco, ma le sue vacanze non sono ancora finite. La figlia di Heidi Klum, che inizia a somigliarle moltissimo, ha infatti portato in Italia anche il suo fidanzato Aris Rachevsky, che avrebbe deciso di far conoscere proprio a Flavio Briatore. Lui è un ex attore e giocatore di hockey, ed è nato nel 2003. Secondo le prime indiscrezioni che sono trapelate, pare che l’incontro – al Twiga di Forte dei Marmi – sia andato piuttosto bene.

Non deve meravigliare, visto che i rapporti tra l’imprenditore e la sua prima figlia si stanno facendo sempre più distesi. Merito di entrambi, certo, ma anche di mamma Heidi Klum che l’ha cresciuta così bene. All’epoca della sua nascita, i suoi genitori vivevano divisi e lontani: “Potevamo sentirci al telefono ma non bastava e un neonato deve crescere con la madre. Poi è arrivato Seal. Un bambino deve crescere in una famiglia. Per questo motivo ho deciso di lasciare che Leni vivesse con sua madre, io ero lontano e troppo impegnato con il lavoro”, ha raccontato Briatore.

Il rapporto col fratello Nathan Falco

Chiaramente, alle presentazioni è stato invitato anche il fratello Nathan Falco al quale Leni tiene moltissimo. I due ragazzi avevano iniziato a seguirsi sui social molto prima che si conoscessero ufficialmente come fratello e sorella, facilitando il compito degli adulti che si erano invece presi del tempo perché vedersi non fosse un trauma per nessuno. Il primo incontro, avvenuto nel 2022, è andato benissimo e da quel momento non si sono più lasciati.

Le occasioni per vedersi non sono molte, dato che i due fratelli vivono lontani, ma le vacanze non potevano che essere in famiglia. E Leni coglie sempre ogni momento prezioso insieme a suo fratello per scattare una foto con lui e chiedere ai suoi follower se abbiano iniziato a notare una certa somiglianza tra di loro. L’ultima foto ha conquistato persino Elisabetta Gregoraci, mamma di Nathan, che ha commentato lo scatto con toni entusiastici e con due cuori che non hanno lasciato spazio alle interpretazioni.

Sembra quindi che la famiglia allargata stia funzionando e Leni ne è parte a tutti gli effetti. Impossibile, fino a pochissimo tempo fa, soprattutto quando ancora non si conoscevano tra fratelli. Adesso che è un’adulta, la giovane Klum ha deciso che è arrivato il momento di conoscere suo padre e di passare del tempo con lui. Il passato non si cancella, certo, ma è possibile farci pace. E lei sta dimostrando una maturità ben più complessa per la sua età, che le ha permesso di avvicinarsi a Flavio Briatore.