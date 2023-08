Leni Klum e Nathan Falco Briatore, la foto insieme su Instagram: “Ci somigliamo?”

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

Lo scatto di Leni Klum insieme al fratello, Nathan Falco Briatore, ha decisamente conquistato Instagram: gli utenti – italiani e non – hanno commentato la foto e messo il classico “like”, incuriositi anche da una domanda. “Ci somigliamo?”, ha chiesto la Klum, figlia della top model Heidi e di Flavio Briatore, mai riconosciuta, ma con cui negli ultimi tempi ha recuperato il rapporto, tanto da trascorrere qualche vacanza insieme.

Leni Klum e Nathan Falco Briatore, la foto su Instagram

L’estate del 2023 è decisamente speciale per Leni Klum e Nathan Falco Briatore, che stanno trascorrendo le vacanze insieme al papà Flavio. Proprio quest’ultimo è enormemente orgoglioso di vedere la famiglia unita. Del resto, la sua primogenita, nata dal legame con la top model Heidi Klum, è una giovane donna meravigliosa di appena 19 anni. Nel suo futuro, però, c’è già la stessa strada della mamma, e non sorprende affatto questa decisione, notando la delicatezza dei suoi lineamenti.

Su Instagram, Leni ha condiviso proprio uno scatto dolcissimo insieme al fratello Nathan Falco Briatore. “Ci somigliamo?”, ha chiesto ai follower, quasi 2 milioni. Lo scatto ha catturato l’attenzione di tantissimi, tra cui anche Elisabetta Gregoraci, mamma orgogliosa di vedere suo figlio sorridere insieme alla sorella. E c’è anche chi, nei commenti, è sicuro che proprio lei abbia incoraggiato Briatore a recuperare il rapporto con la figlia.

Flavio Briatore, la vacanza con i figli Nathan Falco e Leni Klum

Ancor prima della foto di Leni Klum e Nathan Falco Briatore, papà Flavio ha condiviso su Instagram uno scatto, durante un pic nic. Briatore e la Klum si sono detti “addio” nel 2004, quando era incinta di Leni. Poi, proprio la top model ha iniziato una nuova relazione con il cantante Seal. Per rispetto, Briatore non ha riconosciuto la sua primogenita, ma i rapporti al giorno d’oggi sono più che ottimi. Già nell’estate del 2022, infatti, Leni ha trascorso parte delle sue vacanze con papà Flavio e persino con Elisabetta Gregoraci.

Le foto condivise su Instagram hanno anche ottenuto l’approvazione non solo della Gregoraci stessa, ma di un’altra ex storica dell’imprenditore, ovvero Naomi Campbell, con cui Briatore ha avuto una storia dal 1998 al 2003. Durante un’intervista concessa a Repubblica, Briatore ha lungamente discusso proprio del suo rapporto con Leni, così come del legame tra la figlia e Nathan.

“È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. (…) Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”.

Naturalmente, anche Nathan è contento di poter avere la sorella vicina. Tra l’altro, era già a conoscenza di avere una sorella. “Ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”. E ora, vedendo le foto, sono una famiglia completa. Senza ombre.