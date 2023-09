Seal riabbraccia Leni, il messaggio d’amore per la figlia di Briatore (che è anche sua)

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

Padri adottivi, padri per scelta, padri per amore o semplicemente padri. È questo che è stato Seal per Leni Klum, la figlia della sua ex moglie Heidi che ha cresciuto come se fosse sua e all’ombra di un uomo molto importante: Flavio Briatore. E sì, perché la prima volta che gli occhi di Seal e della piccola Leni si sono incontrati, lei aveva appena un anno. Lui, invece, aveva capito che la sua vita non sarebbe stata più la stessa.

Seal, la dedica d’amore per sua figlia Leni

Le vacanze sono passate e l’estate volge al termine, quindi è arrivato il momento di ritrovare gli affetti più cari. È stato così anche per Leni Klum che ha ritrovato il suo papà dopo i giorni di riposo che ha trascorso al mare insieme al fidanzato, agli amici, al papà biologico e al fratello Nathan Falco. La dedica di Seal è piena d’amore: “A New York con la giovane donna che ha cambiato la mia vita in meglio 19 anni fa. Grazie Leni per avermi reso una persona migliore. Ti amo, papà”.

Leni e Seal sono padre e figlia, oltre ogni genetica, e il sentimento che li lega lo dimostra. Dopotutto, non poteva che essere così. Aveva appena un anno quando sua mamma Heidi Klum ha deciso di dare una nuova chance all’amore sposando colui che sarebbe diventato il padre dei suoi figli, dopo la rocambolesca rottura con Flavio Briatore, e prima di adottarla formalmente sono dovuti passare diversi anni.

È il suo papà, per legge, dal 2009 ed è legatissima agli altri tre fratelli che Heidi e Seal hanno avuto dal matrimonio. Non è infatti raro che si vedano tutti insieme e che lei in particolare condivida con lui alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Ed è proprio per rispetto a lui che Flavio Briatore avrebbe deciso di farsi da parte e non riconoscere la bambina, che è stata cresciuta da sua mamma e dal suo ex marito. Il loro matrimonio si è infatti concluso nel 2012.

Le parole di Flavio Briatore per Seal

Tra Seal e Flavio Briatore, padre naturale di Leni, non c’è un vero e proprio rapporto ma un rispetto reciproco. Quello dell’imprenditore, soprattutto, che gli è sempre stato grato per aver cresciuto così bene la sua bambina, ormai diventata una bellissima donna. Con lei, sta provando a ricostruire un rapporto, seguendo un percorso di certo non facile, e l’ha anche fatta conoscere a suo figlio Nathan Falco.

Del loro legame, aveva raccontato: “Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale. È nata quando ci eravamo già lasciati. Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta. È difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto”.