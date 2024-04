Fonte: IPA Fedez e Chiara Ferragni

Non c’è più spazio per i selfie di coppia o i ritratti di famiglia a cui ci avevano abituato. Fedez e Chiara Ferragni svolgono vite separate, più single che mai e decisi a rimettere insieme i pezzi. Al di là degli “scandali” e delle questioni economiche, che solo in parte hanno influito sull’umore della coppia, la fine di un matrimonio è sempre un evento traumatico nel senso più ampio del termine. Lascia delle ferite certamente, ma è tempo di riprendersi. Così mentre Fedez sfoggia la sua nuova vita da single con un simpatico riferimento a Willy, il principe di Bel-Air, Chiara Ferragni risponde con la stessa moneta. Aggiungendo, però, una frecciatina.

Fedez single vive il sogno americano

Sì, potremmo dire che Fedez si stia godendo il sogno americano. Sempre con la valigia in mano, non mancano eventi in compagnia degli amici, feste e musica. Lo abbiamo visto al Coachella, più volte con la sua carissima amica Donatella Versace e non sono mancati i gossip a proposito di presunte relazioni che poi di fondato non avevano alcunché.

È la sua nuova vita da single, almeno per il momento. Quando finisce un amore, per dirla alla Cocciante, ci sono diverse strade da intraprendere. Facile buttarsi giù perché un cuore spezzato ha bisogno di tempo per ripristinarsi anche se poi, in fondo, come prima non tornerà mai. E lo sai bene.

Ma alla tristezza bisogna reagire, in qualche modo. Fedez ha deciso di farlo riavvicinandosi alla propria terra, tornando a Rozzano – dove ha portato anche i bambini, Leone e Vittoria -, tornando anche al suo primo grande amore, quello per la musica, che non ha mai abbandonato del tutto ma che in molti invocano possa tornare agli antichi fasti, quando Fedez era soltanto un rapper e non “il marito di”.

Fedez sembra rinato, a giudicare dalle foto che condivide su Instagram. “Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita”, ha scritto a corredo dell’ultimo carosello di immagini, citando Willy, il principe di Bel-Air che – chi è nato qualche anno fa lo ricorda – è stata la serie cult con protagonista un giovane Will Smith che dalla provincia si ritrova catapultato nel lusso più sfrenato. Appunto.

Chiara Ferragni, il messaggio velato (ma non troppo) per Fedez

Anche Chiara Ferragni a modo suo sta provando a riprendere in mano le redini della propria vita. Per l’imprenditrice digitale al danno affettivo si sono aggiunti i problemi economici e professionali di cui si è abbondantemente parlato per mesi (basti citare il caso-Balocco per cui è già stata condannata), e non è un periodo affatto semplice. Di nuovo, la fine di un matrimonio non lo è mai.

Anche la Ferragni ha deciso di condividere una breve raccolta di fotografie che riassumono questo ultimo mese, un altro da single dopo la separazione dal rapper (Corona afferma che il divorzio sia imminente), come del resto ha sempre fatto nel corso della sua carriera da influencer. Stavolta, però, ha fatto capolino un messaggio velato (ma non troppo) che non vien difficile pensare sia rivolto almeno in parte al marito. “Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone”. Ferragni dixit.