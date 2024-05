Rosso lampone, testo e significato della nuova canzone di LDA

Fonte: IPA LDA

LDA, giovane cantante e promessa della musica partito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, arriva poco prima della stagione estiva con un nuovo brano. Rosso lampone potrebbe essere uno dei pezzi più ascoltati e cantati dell’estate 2024, con una sonorità super coinvolgente e un testo difficile da togliersi dalla testa.

“Rosso lampone” significato della canzone di LDA

Che LDA sia un cantante di grande talento, proprio come il padre Gigi D’Alessio, è ormai cosa certa. Luca D’Alessio, che ha iniziato la sua carriera nel 2021 all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui si è classificato al quinto posto nella categoria canto e poi riuscito a calcare il palco del teatro Ariston al Festival 2023 con Quello che fa male e non si è più fermato.

Ora, LDA pubblica Rosso lampone, una canzone che, con il suo testo, racconta quei momenti in cui ci si ferma a pensare ai propri errori. Situazioni che ci hanno portato ad allontanare una persona a cui teniamo fatti di nostalgia e qualche pentimento, nel vortice della delusione. Un testo con tanta malinconia, accompagnato però da una ritmica perfetta per diventare un brano tra i più amati dell’estate.

“Rosso lampone”, testo della canzone di LDA

Sotto un raggio di luna

Tra amarezza e paura

Cola l’abbronzatura

E mi chiedo che cosa vuoi da me

Potrei chiederti scusa

Per averti confusa

Non ho mezze misure

E questo mi rende colpevole

Mentre balli a piedi nudi

Io mi chiedo come fai

Se ti scotti e non lo fai vedere mai

Musica nelle conchiglie non è un pezzo dei Pink Floyd

Ma solo un mare di guai

Quante lettere ha il tuo nome

Che ora io non riesco a dire

Quante cose mi ricordano te

Labbra rosse di lampone

Ho ancora addosso il tuo sapore

Che illusione

Forse è meglio se lascio perdere

Non mi dire i tuoi segreti tanto li scoprirò

Io da solo se vuoi

Puoi mentire ma stavolta ti conosco

Lo so cosa cerchi per noi

Sono in un falò che brucia la notte

Incendia le onde

È inutile che

Bevi i rimpianti li giri nel cocktail

Cosi non ricordi

Cosa sono per te

Mentre balli a piedi nudi

Io mi chiedo come fai

Se ti scotti e non lo fai vedere mai

Musica nelle conchiglie non è un pezzo dei Pink Floyd

Ma solo un mare di guai

Quante lettere ha il tuo nome

Che ora io non riesco a dire

Quante cose mi ricordano te

Labbra rosse di lampone

Ho ancora addosso il tuo sapore

Che illusione

Forse è meglio se lascio perdere

Ora pensi che sai cadere

Quando tendi le mani a me

Adesso che mi lasci nei dettagli in cui mi perdo

Anche se siamo in freddo sai è finito un altro inverno

Quante lettere ha il tuo nome

Che ora io non riesco a dire

Quante cose mi ricordano te

Labbra rosse di lampone

Ho ancora addosso il tuo sapore

Che illusione

Forse è meglio che lascio perdere !