Francesca Manzini: “Ho perso 14 kg”. E su Instagram sfoggia il risultato

Francesca Manzini non ha mai nascosto la sua battaglia con il suo fisico, e questa volta ha deciso i risultati dei suoi sforzi con i followers di Instagram. L’imitatrice, infatti, ha mostrato il suo corpo dopo aver perso ben 14 kg, un processo per amare se stessa e non per piacere agli altri, come ha spiegato nel messaggio motivazionale condiviso con i suoi fan.

Il nuovo fisico di Francesca Manzini

Francesca Manzini ha ritrovato una sicurezza e una felicità che non provava da tempo. L’attrice e imitatrice romana, infatti, ha condiviso soddisfatta con i suoi followers i risultati dei suoi sforzi, che le hanno permesso di perdere ben 14 kg. Attraverso un reel su Instagram, Francesca si è lasciata andare a un momento di amore per se stessa e il suo corpo, nel quale si trova finalmente a suoi agio.

“Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto, sono voluta guarire – ha scritto la Manzini – ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando, è bellissimo”. L’attrice non aveva mai nascosto di aver sofferto di disturbi alimentari, e negli ultimi mesi non riusciva più a piacersi con i chili per lei di troppo.

“Fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura” ha aggiunto la conduttrice di Striscia la Notizia, incoraggiando chi la segue a intraprendere questo percorso di cambiamento solo per se stessi e non per gli altri, o i diktat dei social o della società.

“Ho perduto 14kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico non lo stereotipo “acchiappalike”, buona vita” ha concluso Francesca. Tanti i commenti positivi e di incoraggiamento sotto il video.

La battaglia di Francesca con i suoi demoni

Francesca Manzini aveva già parlato della sua lotta con la bilancia nel libro autobiografico Stay Manza, parlando di come, delusioni amorose e problemi familiari, l’aveva portata a bistrattare il suo fisico, e la sua mente.

“Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni” ha raccontato l’attrice. “Sono tornata a vivere a 27 quando Chiambretti mi ha chiamato in tv. I segni di quegli anni terribili però sono ancora dentro di me”.

Un percorso difficile, che l’ha portata a combattere sia con la bulimia che con l’anoressia: “Invece di aprire il mio cuore e confrontarmi onestamente con i miei sentimenti io aprivo il frigorifero. O lo chiudevo, a seconda dell’esigenza” aveva confidato sulle pagine del Corriere della Sera.

“Dietro i miei caos alimentari c’erano le mie paure. Mi sentivo responsabile della mia famiglia e come figlia mi sentivo inadeguata. Così mi sono ammalata” ha spiegato parlando del terribile rapporto con la sua famiglia, che l’ha fatta passare da 72 a 47 kg in pochi mesi.

Così come l’incontro con un fidanzato violento: “Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva” ha aggiunto, sottolineando come questo, e il rapporto difficile col padre, abbiano influenzato la sua vita sentimentale.

Ora Francesca è felice con il suo Marco Scimia, barbiere di 35 anni, che è anche il sosia italiano di Johnny Depp.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.