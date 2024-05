Fonte: IPA Francesca Manzini

Francesca Manzini ha un nuovo amore e ne ha parlato a La Volta Buona. Un sentimento che l’ha travolta, donandole un evidente sorriso. Nel parlare del suo compagno, la conduttrice, imitatrice e scrittrice non è riuscita a smettere di sorridere. Gioiosa e luminosa, ha parlato del suo Matteo, così come dell’amore tossico vissuto.

L’addio a Marco Scimia

Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, Francesca Manzini ha annunciato come la storia d’amore con Marco Scimia sia ormai terminata da tempo. Ha inizialmente liquidato il tutto con un semplice: “Ognuno per la propria vita”.

Ci ha tenuto a sottolineare come quello che vive oggi è un amore “delicato, sano, bello e soprattutto vero”. Non ha voluto gettare tutta la colpa sul suo ex per la fine della storia, ma soprattutto per com’è proseguita nel corso del tempo.

Si è data parte delle responsabilità: “Mi attaccavo a delle convinzioni, che si scambiano per amore”. Era alla ricerca spasmodica dell’amore, arrivando a elemosinarlo, il che non le ha permesso di rendersi conto di alcuni elementi dannosi. Un comportamento malsano, ha sottolineato, per il quale in fondo chiunque va bene. Non ti rendi conto di chi sei e quanto vali, ci ha tenuto a ribadire.

“Avevo bisogno di amore e affetto. Mi bastava anche una minima attenzione e la confondevo per amore, ma non era così. Anche il nostro ambiente non ha aiutato. Questo può infatti affascinare e mi sono sentita usata”. Ci ha tenuto a dire di voler parlare in generale, senza fare nomi. Ciò lascia pensare che le relazioni malsane siano state diverse, il che solleva questa nuvola oscura da Scimia, distribuendosi anche su altri.

Si è sentita molto sola ma alla fine ha capito di non aver bisogno di altri per capire chi è. Ha inoltre compreso d’aver diritto alla felicità e questo bisogno non dovrebbe tramutarsi in un senso di colpa: “Ho vissuto un amore tossico. Quando ci si rispetta e si ha amor proprio, si intuisce immediatamente qualche segnale. Ho iniziato ad annullarmi e per tre anni ho interrotto il mio lavoro. Ti parlo di tanto tempo fa. Vivevo soltanto per lui. Antonio Ricci mi disse di fidanzarmi prima con me e poi con un altro”.

Il nuovo fidanzato Matteo

Oggi Francesca Manzini ha trovato il vero amore e glielo si legge negli occhi. Il suo nome è Matteo e preferisce non andare oltre. Si gode la privacy della sua relazione, con un uomo che non è a caccia di riflettori.

Amici prima d’essere fidanzati. Si conoscono da otto anni ma soltanto in tempi relativamente recenti si sono resi conto di provare qualcosa. Il primo appuntamento e relativo primo bacio è stato al ghetto ebraico: “Matteo è il rispetto, la gentilezza, l’educazione, l’amore e il tutto perfetto”.

Giocano insieme e sono complici. Lui adora le sue imitazioni e adora Mara Venier, Monica Bellucci e Anna Marchesini. La padrona di casa ha indagato un po’, scoprendo che Matteo non fa l’attore e, presumibilmente, non è parte del mondo dello spettacolo.