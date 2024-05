Chi è Matteo, il nuovo compagno di Francesca Manzini

Fonte: IPA Francesca Manzini

Francesca Manzini nasconde una profonda sofferenza dietro al suo ben noto sorriso. In amore non è mai stata fortunata, ha raccontato, e forse non è mai stata davvero amata. Ha sofferto per delle relazioni nelle quali si è ritrovata a elemosinare attenzioni, fino al lieto fine, che fortunatamente è giunto e, come nella migliore delle tradizioni, era lì a portata di mano per anni.

Francesca Manzini, chi è Matteo

Francesca Manzini è innamorata perdutamente del suo Matteo, del quale ha preferito non indicare il cognome. Vuole godersi la gioia di questo momento il più a lungo possibile, senza lasciare entrare altri in questa relazione. Ha già sofferto in passato perché mondo dello spettacolo e privato si sono in qualche modo intrecciati.

Non è un uomo da poco entrato nella sua vita, anzi. I due erano amici e lo sono stati per otto anni, fino a scoprire di provare qualcosa l’uno per l’altra. Il primo bacio nel ghetto ebraico: “Io gli dicevo ‘guarda che luna, che belle emozioni’ e lui mi ha detto che c’era anche quest’altra emozione e mi ha baciata“. Nel parlare di lui le si illumina lo sguardo. Non smette di sorridere e sottolinea come questo sia un amore dolce.

Un nuovo amore felice

In passato Francesca Manzini ha vissuto un amore tossico. Qualcosa che risale ad alcuni anni fa ma ha preferito non fare nomi. Per lui si era annullata e per tenerlo al suo fianco aveva anche lasciato il suo lavoro per alcuni anni. Ha ricordato un consiglio di Antonio Ricci, ovvero amare prima sé e poi un’altra persona.

Oggi si sta riscoprendo e sa bene di dover porre l’accento su di sé. Tutto è però molto più facile quando si ha al fianco una persona amorevole, che la incita e non tenta di oscurarla. Al tempo stesso non è affascinato dal personaggio e dalle luci dello spettacolo. Ad altri è capitato e infatti ha spiegato d’essersi sentita sfruttata sotto questo aspetto.

Non sappiamo che lavoro svolga Matteo, ma è certo che il nuovo fidanzato di Francesca Manzini non è un attore e, in generale, non ha bisogno di visibilità televisiva. Quando elemosinava l’amore altrui, non era in grado di rendersi conto di alcuni segnali, che per altri sarebbero stati evidenti. Un tono di voce elevato, modi aggressivi o certe forme di manipolazione.

Per quanto l’esperienza l’aiuti a restare in guardia, tutto ciò non sembra rappresentare un problema con Matteo. Sembra infatti averla capita in pieno e soprattutto amarla per la donna che è, senza necessità di cambiarla: “Matteo è il rispetto, la gentilezza, l’educazione, l’amore e il tutto perfetto”.