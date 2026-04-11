Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Gabriella Dominici è la mamma di Francesca Manzini, una figura fondamentale nella vita dell’imitatrice, apparsa in televisione durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Gabriella Dominici, la mamma di Francesca Manzini

Francesca Manzini non ha mai nascosto di essere legatissima a mamma Gabriella Dominici. Sorridente e fortissima, Gabriella ha vissuto periodi molto difficili nella sua infanzia, ma non si è mai arresa. Figlia del noto attore Arturo Dominici, scomparso nel 1992, è cresciuta in una famiglia di artisti.

Francesca non ha mai nascosto di aver sofferto molto per via della separazione fra i genitori, avvenuta quando lei era adolescente. Se negli anni il legame con mamma Gabriella è diventato sempre più saldo, con papà Maurizio Manzini le cose non sono andate meglio e i due hanno vissuto periodi piuttosto turbolenti.

“Tra di loro c’era molta violenza psicologica, dei silenzi molto rumorosi – ha confessato qualche tempo fa l’imitatrice, ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo -. Ho un ottimo rapporto con mia madre, con mio padre invece è diverso: è l’uomo che mi ha messo al mondo ma non ho mai avuto un vero e proprio rapporto con lui. Anche lui, però, mi ha cresciuta: sono diventata quello che sono anche per via di quello che ho vissuto, anche se lui per lavoro non era mai in casa”.

In quell’occasione Francesca aveva anche rivelato il difficile rapporto con il padre Maurizio, storico team manager della Lazio. “Quando ero piccola non parlavamo, era molto imbronciato, non c’era un abbraccio, niente – aveva svelato -. Da grande gli ho dimostrato la donna che sono e la figlia che sono e sono molto felice di questo, soprattutto perché lui in passato ha avuto una ‘necessità’ e io gli ho restituito tutto il sacrificio che lui ha fatto per me, ho salvato capra e cavoli diciamo. Quindi io mi reputo stra-soddisfatta. Non è tanto il fatto che mi manca lui, mi manca proprio la famiglia”.

L’incontro emozionante al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip, dopo settimane difficili, Francesca Manzini ha ricevuto la sorpresa di mamma Gabriella. La donna è entrata nel localino della casa per ballare con Raimondo Todaro. Al termine dell’esibizione il ballerino ha riconosciuto la donna, emozionandosi.

Francesca, che aveva seguito la performance, è scoppiata in lacrime ed è corsa ad abbracciare la mamma. “Come sei bella. Non sto con Raimondo, credimi”, ha spiegato la comica. Mamma Gabriella, dopo aver assistito ad alcuni momenti di fragilità e sconforto della figlia nella casa del GF Vip, ha voluto consolarla e provare a darle la forza: “Odio la parola te l’avevo detto, ma questi lacrimoni qui non li voglio più vedere – ha affermato -. La paura non deve vincere sull’amore. Tu sei una ragazza speciale, molto speciale. È chiaro? E mi auguro che tu possa trovare un uomo che ti stimi e che ti ami veramente”.

Supportata anche dalla sua mamma, Francesca Manzini ha raccontato il rapporto con un uomo violento. “Cercate di denunciare subito ogni volta – ha detto -.. Ogni volta che avete una mano in faccia, sempre. Io non ho potuto fare nulla. Lui ora è andato in cielo e io l’ho perdonato”.