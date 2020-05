Perché è famosa Ginevra Elkann

editato in: da

Nata a Londra il 24 settembre 1979, Ginevra Elkann è figlia di Margherita Agnelli – indi nipote dell’Avvocato per antonomasia – e del giornalista Alain Elkann. Sorella di John e Lapo, è cresciuta con la possibilità di conoscere culture diverse. La nipote di Gianni Agnelli ha infatti trascorso gran parte dei suoi primi anni tra Inghilterra, Francia e Brasile. Ha vissuto pure in Italia, dividendosi tra Roma e Torino.

A differenza dei suoi fratelli, che sono da sempre focalizzati sul mondo dell’impresa, Ginevra Elkann ha un animo più artistico. Da tempo, infatti, ha scelto il cinema come ambito in cui esprimere la sua creatività.

Dopo una laurea all’Università Americana di Parigi, ha conseguito un master in Regia Cinematografica a Londra. Il cortometraggio che ha presentato per la tesi di laurea, dal titolo Vado a Messa, è stato proiettato durante la 62esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Tra le altre tappe importanti della sua carriera è possibile citare il lavoro come assistente alla regia di Bernardo Bertolucci per L’Assedio e il medesimo ruolo con Anthony Minghella per Il Talento di Mister Ripley.

Sposata dal 2009 con Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona e mamma di tre figli (Giacomo, Pietro e Marella), nello stesso anno del matrimonio ha fondato la sua prima casa di produzione. Un decennio più tardi, ha firmato il lungometraggio d’esordio come regista, Magari.

Il film in questione è una commedia sentimentale che vede come protagonista Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese ex della Golino veste i panni di un padre che, dopo diverse peripezie, decide di impegnarsi per ricostruire il rapporto con i suoi tre figli.

Protagonista femminile è invece Alba Rohrwacher. L’attrice fiorentina presta il suo volto a Benedetta, collaboratrice di Carlo – il personaggio interpretato da Scamarcio – che passa una vacanza natalizia assieme ai tre figli di lui.

Presente su Instagram con un account i cui contenuti sono accessibili solo ai follower confermati, Ginevra Elkann nel 2010 ha posato per una campagna di Oviesse. Tornando un attimo al suo impegno nel cinema, è il caso di ricordare che, tra il 2009 e il 2018, ha prodotto otto film. Tra questi figura anche una pellicola del regista Lamberto Sanfelice, che ha avuto qualche anno fa una storia con Charlotte Casiraghi.