Il villaggio, gli atleti e i Giochi alle porte: Parigi si accende sotto la fiamma olimpica e sono tantissime le star accorse per assistere alla cerimonia d’apertura del 26 luglio, quella grazie alla quale tutto avrà inizio. Tra i tanti arrivati in Francia c’è anche Céline Dion, apparsa in splendida forma nonostante la lunga battaglia che sta affrontando per lenire i sintomi della sua malattia. L’artista sarebbe atterrata nella Capitale alle 11,11 con il suo BD-700, noleggiato dalla compagnia VistaJet, dopo il decollo avvenuto da Las Vegas, dove vive con i figli, alle 16,32.

Dove alloggia Céline Dion a Parigi

Una struttura di lusso per un’ospite illustre. Céline Dion è arrivata a Parigi a 72 ore dall’inizio dei Giochi e già si spera che possa partecipare alla cerimonia d’apertura di venerdì nello show di Thomas Jolly. Nessuna certezza per il momento, se non l’hotel che ha scelto per il suo soggiorno parigino. L’artista alloggia al Royal Monceay – Raffles, dov’è stata vista entrare con giacca e camicia bianca, il volto coperto da grandi occhiali da sole e i capelli raccolti in una coda che dava luminosità al volto.

L’hotel a 5 stelle si trova in Avenue Hoche, nell’VIII Arrondissement, e pare che anche Lady Gaga sia ospite di questa prestigiosa struttura. Dopotutto, questo è stato il destino dell’albergo fin dal principio: è stato infatti un luogo d’incontro per artisti, scrittori, gentiluomini e avventurieri, oltre a essere da sempre sinonimo di eleganza parigina.

Si spera quindi che la sua presenza possa essere legata alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Sarebbe inoltre una bellissima sorpresa per i fan che l’attendono sul palco da moltissimi mesi e che sperano che possa riprendersi del tutto dalla sua malattia. Lei non ha mai mollato e, anzi, ha sempre promesso di non abbattersi per provare a tornare a esibirsi. Da quando ha ricevuto la diagnosi, non si è più vista in pubblico.

Fonte: IPA

Gli interni di lusso del Royal Monceau

Il Royal Monceau è stato fondato nel 1928 da Pierre Bremond e Andrè Junot. Riflette lo spirito unico di Parigi degli anni ’30 ed è situato nel cuore della Capitale, dove accoglieva intellettuali di ogni genere che qui dialogavano di cultura, idee e di futuro. Nel 2008 è stato sottoposto a una ristrutturazione completa prima di essere riaperto e inaugurato con i nuovi ambienti che però non ne hanno intaccato l’anima.

Le camere e le suite sono realizzate seguendo un generoso mix di design contemporaneo che si combina con il carattere della Capitale francese. Si uniscono quindi l’eleganza degli anni Quaranta e Cinquanta, in cui primeggiavano il rigore delle linee, i materiali nobili e i colori caldi, ai dettagli capaci di raccontare una storia. Il passato che si porta sulle spalle è l’elemento fondante dell’intera struttura ed è il luogo ideale per gli amanti dell’arte.

Al suo interno, si possono ammirare un’ampia libreria, una sala cinema privata, una galleria d’arte contemporanea, una collezione privata che conta oltre 300 opere artistiche e servizio Art Concierge, il programma artistico studiato appositamente dall’hotel con approccio multidisciplinare, multimediale e intergenerazionale. Non manca la prestigiosa Spa con la piscina immersa nella luce naturale: il luogo perfetto dove ricaricare le batterie nel centro di Parigi.