Chi è Milena Baldassarri, la ginnasta alle Olimpiadi di Parigi 2024

Fonte: Getty Images Milena Baldassarri

Per gli amanti della ginnastica ritmica Milena Baldassarri è un nome che non suona nuovo: talento, dedizione ed eleganza sono solo tre degli aggettivi che rappresentano una delle atlete più brillanti della ritmica azzurra. Tra competizioni vinte e allenamento assiduo, quelle di Parigi sono le sue seconde Olimpiadi. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Milena Baldassarri

Nata il 16 ottobre 2001 a Ravenna, Milena Baldassarri è un’individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. La sua passione per questo sport nasce fin da bambina, momento in cui mostra un talento naturale che le apre le porte di una carriera di gran rispetto. Dopo aver voluto provare tanti sport diversi come nuoto, ritmica, danza classica ed equitazione, la sua preferenza è andata alla ritmica con un amore per il nastro e la palla.

La sua attività agonistica inizia nella città natale, l’Edera Ravenna per poi proseguire nel 2014 si a Fabriano dove entra a far parte della squadra della Ginnastica Fabriano. Nel 2015 viene selezionata nella Nazionale Italiana Juniores per gli Europei di Minsk in cui ottiene con la squadra italiana il quinto posto nella specialità delle 5 palle.

La sua carriera da Juniores è costellata da varie competizioni e riconoscimenti: nella tappa di Sofia della Coppa del mondo di categoria conquista la medaglia di bronzo nel concorso a squadre. Nel 2016 ottiene anche il bronzo nel concorso a squadre degli Europei di Holon.

La carriera senior, iniziata nel 2017, parte con l’oro nelle clavette, l’argento nel nastro e il bronzo nell’all-around del Torneo internazionale Città di Pesaro. Uno dei momenti clou della sua carriera è stato il 2018, quando ha conquistato la medaglia d’argento alla World Challenge Cup di Guadalajara, in Spagna, diventando la prima ginnasta italiana a vincere una medaglia d’argento individuale nella ginnastica ritmica ad un campionato mondiale.

Fonte: Getty Images

Questo risultato l’ha consacrata come una delle migliori ginnaste del panorama, portandola anche a rappresentare l’Italia ai Mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Proprio a Tokyo, Milena torna a far vedere tutta la sua tenacia accedendo alle finali con un ottimo sesto posto: posizione che confermerà anche in finale.

Milena Baldassarri alle Olimpiadi di Parigi 2024

Milena Baldassarri ha uno stile unico che combina grazia e precisione con una forte componente artistica. È nota per le sue performance espressive e per la capacità di trasmettere emozioni attraverso i suoi esercizi. Il suo repertorio di movimenti è ricco e variegato, con elementi di grande difficoltà che esegue con apparente facilità.

Qualità che ha mostrato anche durante le Olimpiadi di Parigi 2024, la sua seconda presenza ai Giochi. Un’opportunità grandiosa e per certi versi differente da quella di Tokyo come raccontato da lei stessa in un’intervista per Vanity Fair: “Mi sono riguardata da poco i miei video di Tokyo e mancava un po’, con gli spalti vuoti, io sola in pedana, la magia delle Olimpiadi, quell’adrenalina in più. Io sono entrata tranquilla perché sembrava più tipo un allenamento. Col pubblico sarà un’altra cosa”.

Nonostante il pubblico Milena è riuscita a brillare. Con un punteggio di 129.250, ha ottenuto un ottimo nono posto alle qualifiche per la finale individuale del concorso all-around di ginnastica ritmica: un obiettivo raggiunto insieme alla sua collega e amica Sofia Raffaeli, la formica atomica alla sua prima Olimpiade, che si è classificata prima con 139.100 punti.