Milena, chi è la nonna di Lucio Corsi che ha un ristorante in Maremma

Fonte: IPA Lucio Corsi a Sanremo 2025

Se c’è stata una rivelazione durante questo Sanremo 2025 lui è sicuramente Lucio Corsi. Da ancor prima della proclamazione del suo secondo posto nella classifica definitiva non si parla d’altro, della sua arte e della sua così magnetica diversità: dopo lungo tempo lontano dai riflettori, vi è la generale necessità di recuperare e la curiosità circa il suo conto non sembra volersi spegnere. L’ultima notizia riguarda la sua famiglia: ebbene, pare non siano tutti musicisti. Sua nonna, Milena, avrebbe un noto ristorante a Castiglione della Pescaia.

Milena Marchetti è la nonna di Lucio Corsi che ha un ristorante a Castiglione della Pescaia

Si chiama ristorante Macchiascandona – dal nome della località in cui è ubicato – il locale di proprietà della nonna di Lucio Corsi, situato presso Castiglione della Pescaia, nel cuore della Maremma toscana, il cosiddetto “far west italiano” secondo il cantautore.

Inutile dire come l’attività stia inevitabilmente giovando del successo riscosso dall’amato nipote: fondato nel lontano 1960 proprio da Milena Marchetti in persona, oggi ottantanovenne e ancora adesso cuoca ufficiale, questo godeva già prima dell’abbattervisi di quest’onda mediatica di un’ottima fama. Fama, al momento, crescente. Trattasi di autentico gioiellino che conserva tutt’oggi la tradizione tipica della cucina maremmana rustica, e per questo molto quotato, a mettere d’accordo generazioni diverse. E sono proprio generazioni diverse, tre, quelle che lo gestiscono mescolando sapori e creatività.

Sulle pareti del ristorante si vedono affisse le tele di Nicoletta, pittrice, figlia di Milena e mamma di Lucio, raffiguranti gli scorci di vita rurale che sono gli stessi che si vedono sulle copertine degli album dell’artista.

Si può dire che lui sia nato e cresciuto lì: fu infatti proprio all’interno del Macchiascandona che il talento del giovane Lucio Corsi fu scoperto da Francesco Bianconi dei Baustelle – habitué del locale – nel 2012, avvenimento che diede il via alla sua carriera da musicista.

Le parole di nonna Milena dopo il successo di Lucio Corsi a Sanremo 2025

Inutile dire come Lucio Corsi abbia ricevuto pieno sostegno dalla sua famiglia durante la partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Basti pensare che la nonna Milena Marchetti ha scelto di chiudere temporaneamente il ristorante per assicurarsi di non perdersene neppure un momento, con la riapertura (ora attesissima) fissata il prossimo 19 Febbraio.

“Non solo ho pianto davanti alla televisione, ma quando ho visto mio nipote arrivare secondo al Festival di Sanremo ho rischiato un infarto. Non ci potevo credere dalla contentezza”, queste le dolci parole dedicate al nipote.

Concedutasi delle interviste, Milena ne avrebbe poi spese altre molto belle pensando a Lucio: essendo sempre stato un bravo ragazzo, la nonna è più che certa che malgrado la grande visibilità riscossa a Sanremo lui non si monterà affatto la testa. La sua unica e sola preoccupazione? Quando riuscirà a vederlo per festeggiare insieme.

“Ora chissà quando lo rivedremo con tutti gli impegni che ha già”, ha detto. “Però penso che abbastanza presto riusciremo ad abbracciarlo, non vedo l’ora.”