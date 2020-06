Chi è Veronica, la figlia di Roberto Gervaso e giornalista del Tg 5

editato in: da

Veronica Gervaso è una nota giornalista del Tg 5 e la figlia di Roberto Gervaso, scrittore e intellettuale scomparso. Ad annunciare la morte del giornalista è stata proprio l’amatissima figlia che ha pubblicato un commovente messaggio su Twitter. I due avevano un legame molto forte, tanto che Veronica aveva deciso di seguire le orme del padre.

Classe 1937, Roberto Gervaso aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta, lavorando al Corriere della Sera, in seguito aveva realizzato con Indro Montanelli i primi sei volumi della Storia d’Italia pubblicata da Rizzoli. Terminata la collaborazione con Montanelli, aveva continuato a scrivere di saggistica storica e nel 1973 aveva vinto il Premio Bancarella grazie alla biografia di Cagliostro. Negli anni Settanta aveva iniziato a collaborare con numerosi periodici e giornali, dal Messaggero al Mattino, passando per Il Giornale e Il Gazzettino. A renderlo famosissimo (e molto amato dal pubblico) i suoi aforismi. Dal 1996 era sbarcato anche in televisione, conducendo il programma Peste e corna, che si occupava di approfondimento politico.

Appassionato di cravatte a farfalla e cappelli, aveva un rapporto splendido con la figlia Veronica. Classe 1974, è nata dall’amore dello scrittore per la moglie Vittoria e ha deciso di iniziare, come il suo famoso papà, una carriera nel giornalismo. Nel 1993 ha iniziato a lavorare a L’Indipendente nella redazione romana, in seguito è stata assunta dal Tg 5 sotto la direzione di Enrico Mentana, per occuparsi di politica. Nel 1999 si è trasferita a New York, assunta dall’ABC, ma qualche anno dopo è tornata in Italia, iniziando a lavorare come cronista parlamentare.

Negli anni Duemila, Veronica Gervaso ha iniziato a condurre l’edizione delle 18 del Tg 5 e poco dopo è approvata nel canale all news Mediaset TGcom24, per parlare di economia e politica. In poche parole è riuscita a raccontare la grandezza di Roberto Gervaso, salutandolo in un tweet commosso. “Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto – ha scritto -. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio”.