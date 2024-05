Fonte: IPA Mara Maionchi a Belve

L’intervista di Mara Maionchi a Belve ha aperto un vaso di Pandora di proporzioni che probabilmente neanche la stessa Francesca Fagnani avrebbe immaginato. Una frase della produttrice discografica su Tiziano Ferro è bastata a scatenare uno scontro che si sta consumando via social, tra botta e risposta che non sembrano trovare una conclusione. Anche Alberto Salerno, marito della Maionchi, ha deciso di intervenire nello scontro col cantautore prendendo le difese della moglie.

Lo scontro Maionchi-Ferro dopo Belve

Per chi se lo fosse perso – altamente improbabile, visto quanto se ne parla da giorni – Mara Maionchi ha rilasciato un’intervista durante l’ultima puntata di Belve, il talk di grande successo condotto da Francesca Fagnani. In quell’occasione ha avuto da ridire sulla mancata “riconoscenza” di Tiziano Ferro, cantante che da giovanissimo lei stessa ha lanciato nel mercato discografico e dal quale ha lasciato intendere di essere stata parecchio delusa.

Neanche a dirlo, la risposta di Tiziano Ferro è arrivata repentina con delle storie di Instagram (e corrispettivi post su X, ex Twitter) in cui il cantautore ha deciso di togliersi qualche sassolino. Dapprima ha espresso profonda delusione per quanto affermato dalla Maionchi, poi ha rilanciato un articolo di MowMag condividendone per filo e per segno le inequivocabili parole: “Davvero una fortuna per Tiziano Ferro incontrare Mara Maionchi? Osiamo dubitarne. Per svariati motivi” così recitava, introducendo argomenti delicati come la perdita di peso imposta per ragioni di immagine o l’obbligo di celare il proprio orientamento sessuale, per il medesimo motivo.

L’intervento di Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi

Mentre Mara Maionchi ha a sua volta risposto agli ultimi post social di Tiziano Ferro – “Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me e fra l’altro, reputo che la libertà e l’autodeterminazione siano sacre” ha scritto su Instagram -, anche il marito Alberto Salerno ha deciso di intervenire.

Interpellato da MowMag è stato piuttosto chiaro e, ovviamente, dalla parte della moglie e del lavoro che ha sempre condotto con integrità e valori insieme ai suoi artisti. “Quello che Mara intendeva non era che Tiziano non ci avesse mai ringraziato, perché quello lo ha fatto, ma una telefonata una volta ogni morte di papa uno potrebbe anche farla per sapere almeno come stai – ha spiegato -. Poteva essere un rapporto che non finiva nel nulla assoluto, ma questa cosa non è mai successa. Questo voleva dire Mara. Quando si sono chiusi i rapporti non si sono mai più sentiti neanche una volta, ma si può mantenere un rapporto amichevole anche senza per forza dover lavorare insieme”.

Poi ha sottolineato che quanto insinuato a proposito del forzato dimagrimento e dell’obbligo di celare la propria omosessualità, i due temi caldi della questione, “non è assolutamente vero”: “È andata esattamente al contrario rispetto a quanto racconta lui. Lo abbiamo agevolato in tutto e non capisco come faccia a dire una cosa del genere, è una vera e propria bugia. (…) Pesava 111 chili e gli ho detto che doveva dimagrire perché a vent’anni non poteva pesare così tanto, era una situazione malata (…) l’ho fatto per la sua salute. (…) Siamo andati d’accordo fino alla fine e non riesco a capire che cosa sia successo adesso e perché dica queste cose”.