Harry, la frase che ha ferito profondamente Carlo

Carlo è rimasto profondamente ferito da alcune affermazioni di Harry riguardo il suo ruolo nella famiglia reale. A svelarlo Duncan Larcombe, biografo reale, che al The Sun ha rivelato i retroscena riguardo il rapporto tesissimo fra Carlo e Harry.

Il figlio della Regina sarebbe rimasto deluso da alcune frasi pronunciate da Harry nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey insieme a Meghan Markle. Così tanto da decidere di non perdonare il figlio. “Harry ha attaccato direttamente suo padre – ha spiegato Larcombe -. Il principe Carlo aspetta da sempre di diventare re e in un futuro non troppo lontano dovrà prendere il posto della Regina. Per questo le parole del figlio l’hanno ferito molto”.

L’esperto fa riferimento a una frase in particolare che avrebbe fatto infuriare Carlo. “Mio padre e mio fratello sono in trappola – ha dichiarato -, non hanno davvero una vita. Ho grande compassione per loro per questo motivo”. Harry ha poi affermato di aver litigato con il padre e lo ha accusato, nemmeno troppo velatamente, di aver abbandonato non solo lui e Meghan, ma anche il nipote Archie. “Mi ha deluso perché lui ha affrontato delle cose simili a quelle che ho affrontato io e conosce quella sofferenza – ha detto -. E Archie è suo nipote. Gli vorrò sempre bene, certamente. Ma sono successe troppe cose”.

Se William ha risposto alle parole del fratello, affermando di non sentirsi imprigionato nel monarchia, Carlo ha scelto la via del silenzio. Anche ai funerali del principe Filippo, mentre William e Harry hanno parlato grazie all’intervento di Kate Middleton, Carlo si è tenuto a distanza dal figlio.

Secondo fonti di Palazzo, a ferirlo sarebbe stata anche la consapevolezza di aver aiutato molto il figlio dopo la Megxit. Meghan e Harry infatti sono riusciti ad acquistare la casa di Montecito grazie al contributo di Carlo, un dettaglio che il principe non ha in alcun modo riferito nel corso dell’intervista. Indiscrezioni di Palazzo riferiscono che nei prossimi mesi il figlio della Regina volerà negli Stati Uniti, a Washington per incontrare Joe Biden. A quanto pare però avrebbe già deciso di non fare tappa in California per riabbracciare la nuora, il figlio e il nipotino.