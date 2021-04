Harry e Meghan Markle: Oprah Winfrey svela la verità sulla loro intervista

editato in: da

Oprah Winfrey racconta i retroscena dell’intervista a Meghan Markle e Harry. La confessione dei Sussex, andata in onda il 7 marzo sulla Cbs, ha cambiato per sempre i rapporti con la famiglia reale. La coppia ha fatto rivelazioni importantissime, lanciando accuse molto pesanti verso la Royal Family e parlando di razzismo.

L’intervista ha scosso molto William e Kate Middleton, causando la risposta non solo dei Cambridge, ma anche della Regina. Secondo indiscrezioni di Palazzo, Carlo avrebbe deciso di chiudere i ponti con Harry definitivamente, ferito e deluso dal figlio, mentre il principe Filippo, già molto malato, sarebbe rimasto sconvolto.

L’opinione pubblica si è divisa. Da una parte in tanti hanno creduto al racconto di Meghan, imprigionata fra doveri reali ed etichetta, mentre altri l’hanno accusata di aver sempre pianificato la sua fuga da Palazzo. Ma cosa è successo davvero dietro le quinte? A svelarlo è Oprah Winfrey nel corso della presentazione di What Happened To You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing, suo nuovo libro.

“Non avevo idea che avrebbe avuto l’impatto riverberante che ha avuto e continua ad avere – ha spiegato la conduttrice -. Mi sono preparata a lungo. Era davvero importante per me che quello che abbiamo pubblicato fosse messo nel mondo nel momento in cui tutti potevano vederlo senza che le dichiarazioni trapelassero prima dell’intervista vera e propria o potessero essere fraintese”.

Oprah ha svelato di aver incontrato Harry e Meghan Markle per la prima volta durante l’intervista. “Gli ho detto che per me era molto importante capire quale fosse la loro intenzione – ha confessato -, così da potere essere allineata con loro. Il nostro obiettivo comune era la verità. Meghan e Harry volevano poter condividere la loro storia e poterlo fare nel modo più spontaneo possibile”.

L’intervista in tutto è durata tre ore e venti minuti, nella casa di un amico comune a Montecito. Al suo termine Oprah avrebbe chiesto alla troupe, che aveva ascoltato le confessioni di Meghan, la massima riservatezza. “Sappiamo tutti cosa è stato detto qui e quanto sia importante avere fiducia nelle persone che lo hanno appena condiviso – ha detto -, quindi spero che non andrete nel mondo e condividerete ciò che è appena accaduto qui”.