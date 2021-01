Ilaria Capua, la cugina dell’ex Miss Italia Roberta

editato in: da

La virologa Ilaria Capua ha una cugina famosa, si tratta dell’ex Miss Italia, Roberta Capua. Classe 1966, la studiosa è nata a Roma e si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia, in seguito si è specializzata in Igiene e Sanità Animale all’ateneo di Pisa, ottenendo un dottorato di ricerca. Sin dall’inizio della sua carriera si è interessata allo studio delle malattie infettive che colpiscono uomo e animale.

Ha ricoperto diversi ruoli importanti, lavorando come direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro. Durante l’epidemia di aviaria, il contributo di Ilaria Capua è stato fondamentale per impostare una strategia di lotta al virus e di vaccinazione a livello mondiale. Con la diffusione del Coronavirus, il nome di Ilaria Capua è divenuto molto famoso. La virologa è stata ospite di diverse trasmissioni allo scopo di diffondere le informazioni corrette riguardo la pandemia.

Nonostante sia ormai un personaggio pubblico, Ilaria Capua ha sempre protetto la propria privacy. Da diversi anni è sposata con Richard John William Currie, studioso e manager che lavora presso un’azienda che opera nel settore veterinario. La coppia nel 2004 ha avuto una figlia. La famiglia vive in Florida, a Gainesville in un quartiere residenziale, dove Ilaria dirige un dipartimento universitario dell’Emerging Pathogens Institute. La Capua ha un parente famoso: si tratta di Roberta Capua.

L’ex Miss Italia, eletta nel 1986, è la cugina della nota virologa. La Capua è un volto televisivo molto amato. Negli anni ha condotto numerose trasmissioni di successo, da Mezzogiorno in Famiglia a I Fatti Vostri, passando per Mattina in Famiglia, Nonsolomoda e Tappeto Volante. Nel 2008 la conduttrice ha scelto di allontanarsi dalla tv per concentrarsi sulla famiglia, dedicandosi alle sue passioni fra cui la cucina.

Abile ai fornelli e sempre pronta a inventare nuove ricette, Roberta Capua oggi gestisce un blog che parla di cucina. Nel 2017 è tornata sul piccolo schermo per prendere parte a Celebrity MasterChef Italia, battendo in finale Nesli.

Le due cugine Capua si assomigliano molto e sono accomunate anche da un carattere forte e grande forza di volontà. “Mio padre mi voleva avvocato, ma desideravo fare una facoltà scientifica e andar via da casa – ha raccontato Ilaria al Sole 24 ore -. Così mi inventai una passione per gli animali perché a Roma Veterinaria non c’era e, con la clausola di salvaguardia di non perdere esami e di prendere tutti 30, potei partire per Perugia, che era scritta nel mio Dna ben prima che io nascessi perché mio nonno Mario, detto anche nonno Banda, era stato preside della facoltà di Agraria di Perugia”. Entrambe sono piuttosto riservate, per questo non hanno mai parlato pubblicamente del loro legame, anche se arrivano da una famiglia molto unita.