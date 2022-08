Vi ricordate Manuel Franjo? 40 anni fa eravamo tutte pazze di lui (e dei balletti con Lorella)

Fonte: IPA Lorella Cuccarini e Manuel Franjo ai tempi in cui ballavano insieme

Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che entrano nel mito. Uno di questi è senza dubbio Manuel Franjo che, insieme a Lorella Cuccarini, ha dato vita a balletti e coreografie memorabili. Nessun dubbio, quindi, sul perché 40 anni fa eravamo tutte pazze di lui!

Ora la conduttrice ha parlato di lui in un post Instagram e lo ha intervistato sul suo canale YouTube dove, da qualche tempo, fa delle chiacchierate con personaggi noti.

Manuel Franjo e Lorella Cuccarini, coppia televisiva indimenticabile

È bastato un post su Instagram condiviso da Lorella Cuccarini per far tornare alla memoria i balletti iconici e il talento di Manuel Franjo. La conduttrice infatti ha pubblicato due scatti che la mostrano insieme a lui, uno di oggi e uno di allora, di quando tutti e due hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. A corredo degli scatti Lorella Cuccarini ha scritto: “5 ottobre 1985: il mio debutto, il suo debutto. Nel caffè di oggi incontro Manuel Franjo, il ballerino con il quale ho condiviso il primo successo. Passano gli anni, ma lui continua ad avere la curiosità e la voglia di sperimentare. Un incontro bellissimo; un racconto sincero sulla sua vita incredibile e una fotografia del mondo dello spettacolo di quegli anni”.

E per chi, in quegli anni, li ha ammirati insieme sul piccolo schermo, l’intervista sul canale You Tube di Lorella Cuccarini è stata un vero e proprio tuffo nel passato, un viaggio lungo il viale dei ricordi: attraverso la moda, le passioni dell’epoca e fino a oggi.

E la chiacchierata non poteva che iniziare proprio da allora, da quel make up che sfoggiavano entrambi, in merito al quale la conduttrice ha assicurato: “Era truccato più lui”.

Dal palco condiviso insieme di Fantastico alla carriera di Manuel Franjo, ritornando anche alle origini quando ha iniziato a dedicarsi alla danza mentre viveva in Venezuela, fino alla grande fama e l’affetto del pubblico. Anni in cui aveva tantissime fan, anche per quel suo look molto alla moda, fatto di trucchi di scena, di capelli lunghi, di fascino e di un grande talento per la danza. Di tutto questo hanno parlato nel corso dell’intervista.

Insieme hanno iniziato a ballare a Fantastico 6, quando Lorella Cuccarini aveva debuttato nello show: con quella sigla di inzio – Sugar Sugar – che è diventata iconica. E l’affetto e la complicità tra i due è grande oggi come lo era allora: nel corso della chiacchierata – infatti – hanno anche voluto raccontare lo scherzo che il ballerino era solito fare alla conduttrice prima della loro esibizione, quando le slacciava il vestito. Tempi ormai lontani ma, come in tutti i rapporti sinceri, quell’affetto di ieri è ancora oggi palpabile.

Manuel Franjo, il sex symbol della danza (ma non solo)

Manuel Franjo è stato senza dubbio un sex symbol del mondo della danza, ma non solo. Perché la sua carriera è andata avanti anche in maniera trasversale: dal punto di vista musicale ha dato vita a un disco di grande successo (I need love), continuando a seguire nel tempo anche quella strada. All’epoca di Fantastico aveva dato prova del suo talento come attore in I promessi Sposi, ultimo progetto che aveva realizzato in Italia. Poi il ritorno a New York e una lunga carriera costellata di tante esperienze diverse nel mondo dell’arte. Tra queste la musica, come raccontano le immagini condivise sul suo profilo Instagram.