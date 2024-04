Fonte: Getty Images Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è uno dei volti dello spettacolo più apprezzata dagli italiani. Non a caso, infatti, una famosissima promozione pubblicitaria del passato, che la vedeva protagonista, la definiva, proprio, come la più amata dai suoi connazionali. A distanza di decenni l’affetto del pubblico nei suoi confronti non è cambiato, anzi, grazie alle nuove partecipazioni televisive, si è allargato, addirittura, alle nuove generazioni.

Lorella Cuccarini, infatti, è, da qualche anno, uno dei volti di Amici, dove ha ricoperto il ruolo di maestra di danza e, adesso, quello di insegnante di canto, in coppia con Emanuel Lo. Il successo del programma televisivo le ha portato una nuova popolarità e Lorella Cuccarini è protagonista di nuovi impegni professionali. Quest’anno, infatti, la conduttrice televisiva è stata tra le presentatrici dell’ultimo Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus. Adesso, Lorella Cuccarini è pronta a tornare nuovamente in Rai.

Lorella Cuccarini, i nuovi impegni in Rai

Lorella Cuccarini è stata, in passato, una delle colonne portanti di Mediaset, con la sua seguitissima Buona Domenica, condotta in coppia con Marco Columbro, che faceva totalizzare degli ottimi ascolti. Ma anche in Rai la presentatrice televisiva è stata al timone di diversi programmi di successo e, negli ultimi tempi, era stata scelta per condurre La vita in diretta, insieme ad Alberto Matano. I due, però, non sono stati protagonisti di una co-conduzione pacifica e gli screzi hanno portato all’abbandono della rete televisiva pubblica da parte della conduttrice televisiva. Lorella Cuccarini, in seguito, è tornata a Mediaset, alla corte di Maria De Filippi, dove ha cominciato una nuova fase della sua carriera.

Adesso, però, la conduttrice televisiva tornerà nuovamente in Rai, ma solo momentaneamente. Dopo la conduzione di una serata del Festival di Sanremo 2024, infatti, Lorella Cuccarini sarà ospite, nei prossimi giorni, di diverse trasmissioni della rete pubblica, per promuovere l’associazione di cui è responsabile, Trenta ore per la vita, come riportato da Libero.

La conduttrice televisiva proverà ad aiutare i più deboli parlando di progetti di beneficenza in tre diverse trasmissioni televisive della Rai. Già lo scorso 22 aprile 2024 la presentatrice tv è stata ospite di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici per approfondire l’argomento. Mercoledì 24, invece, Lorella Cuccarini sarà ospite di Uno Mattina, e venerdì 26 aprile si racconterà a La volta buona di Caterina Balivo.

Lorella Cuccarini, il racconto di “Trenta ore per la vita”

Lorella Cuccarini è uno dei volti più amati di Amici, seguitissimo talent show di Canale 5. La conduttrice televisiva, però, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe corteggiata dalla Rai da diverso tempo e avrebbe anche già rifiutato un programma televisivo nella rete pubblica ammiraglia. Adesso, la presentatrice tv sarà ospite di diversi programmi di Rai Uno per promuovere le attività di Trenta ore per la vita, che compie trent’anni dalla sua fondazione e, in passato, era protagonista dei palinsesti di Canale 5 come una vera e propria maratona televisiva.

La conduttrice tv, parlando di questo progetto benefico ad Antonella Clerici, ha raccontato come sia stato un filo conduttore di tutta la sua vita, visto che, spesso, i momenti più belli, come la nascita dei suoi figli hanno avuto luogo nei giorni prossimi alla manifestazione: “A ‘Trenta ore per la vita’ c’è sempre stato un figlio, ricordo Giovanni che era nato qualche giorno prima di una delle edizioni”.