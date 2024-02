Lorella Cuccarini è tornata nel salotto di Verissimo per raccontare gli ultimi mesi della sua vita professionale, che l’hanno vista all’opera su più fronti: dal ruolo di Prof. ad Amici alla co-conduzione di Sanremo, fino alle prove per la nuova messinscena di Aggiungi un posto a tavola in teatro. Ma dietro al successo di una delle artiste più amate di sempre c’è un punto fisso: la certezza di avere al fianco il grande amore della sua vita, il marito Silvio Testi, per il quale ha speso parole meravigliose ai microfoni di Silvia Toffanin.

Lorella Cuccarini, l’amore per il marito Silvio Testi

Una vita insieme, tra alti e bassi ma con un sentimento che non si è mai spento. Lorella Cuccarini in più occasioni ha parlato dell’amore che la lega al marito Silvio Testi, con il quale è sposata dal 1991, ed è tornata a farlo nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 25 febbraio come sempre su Canale 5.

“I momenti complicati ci sono sempre – ha ammesso -, nel tempo devi fare i conti con persone che non ci sono più, malattie, ma anche con le cose più banali. Mi rendo conto che a volte ci sono famiglie che si sfaldano per problemi che visti dall’esterno sembrano facili da risolvere”. Con onestà la Cuccarini ha ricordato che nella vita non sempre tutto va liscio, che possono esserci ostacoli in grado di mettere a dura prova anche il sentimento più profondo. Ed è proprio qui che sta la differenza, nel modo di affrontare insieme anche i momenti più difficili.

“Noi siamo sempre stati vicini, ci siamo sempre stati uno per l’altra. Ci amiamo anche per i nostri difetti, abbiamo imparato a conoscerci (…). Abbiamo due modi diversi di sfrontare le cose (…) Io sono più espansiva, Silvio non è così, è più riservato, ha bisogno dei suoi spazi e dei suoi silenzi. Dobbiamo imparare ad accettare che ognuno di noi ha bisogno dei suoi spazi e che deve essere rispettato per quello che è”, ha spiegato. Poi la dichiarazione d’amore più bella: “Io di lui amo tutto, i suoi pregi ma anche i suoi difetti. Credo che questa sia la chiave”.

Lorella Cuccarini, la “doppia vittoria” a Sanremo con Angelina Mango

Marito e famiglia sono due capisaldi nella vita di Lorella Cuccarini, ma in qualche modo anche i ragazzi che segue ad Amici, il celebre talent di Maria De Filippi, sono come dei figli di cui si prende cura non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello umano.

Inevitabile non pensare ad Angelina Mango, che proprio nella squadra della Cuccarini aveva trovato spazio ad Amici lo scorso anno, aggiudicandosi infine la vittoria. La prima dopo l’exploit a Sanremo 2024: “Ho vinto Sanremo due volte – ha ammesso la Cuccarini, pensando alla sua co-conduzione al fianco di Amadeus ma anche al trionfo della sua pupilla -. Vedere il cambiamento che ha fatto in un anno è stato per me una gioia profonda. Conosco Angelina, l’ho vissuta l’anno scorso e sapevo da cosa partiva. Vederla su quel palco come una tigre, è stata una cosa incredibile. La sera delle cover in cui ha fatto l’omaggio al papà io dietro le quinte ero davvero devastata”.